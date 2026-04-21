Эксперт оценил риски для рынка готовой еды в лотках из-за дарксторов

АППГЕ: новая тактика дарксторов не опасна для производителей готовой еды

Сергей Беляков
Тренд на оснащение дарксторов модулями для доготовки горячих блюд не «убьет» классическую готовую еду в лотках, заявил в интервью NEWS.ru президент Ассоциации производителей и поставщиков готовой еды Сергей Беляков. Он пояснил, что горячая еда «с колес» нацелена на сиюминутное потребление, тогда как упакованная продукция удобна для хранения и планирования.

Это разные модели продукта и разные сценарии потребления. Формат доготовки горячих блюд ориентирован на потребителя, который хочет получить максимально свежий и горячий продукт сразу. Классическая готовая еда в упаковке рассчитана на удобство хранения, транспортировки и планируемого потребления, — сказал Беляков.

С точки зрения экономики, отметил эксперт, классический формат остается более универсальным и масштабируемым, тогда как доготовка требует более тесной интеграции с точкой реализации и иной операционной модели. По словам эксперта, в ассоциации не рассматривают эти модели как взаимоисключающие — они будут развиваться параллельно.

Ранее сообщалось, что траты россиян в майские праздники могут вырасти на 10%. По мнению исследователей, больше всего спрос повысится на доставку готовой еды и продуктов, а сумма среднего чека увеличится на 18%.

Экономика
Россия
еда
продукты
торговля
Наталья Петрова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
В Сети появилось фото из Пермской области, где взорвалась пачка купюр
В российском регионе объявили ракетную опасность
«Вредные советы» Остера направят на проверку
Появились новые данные о смерти туристок в горах Бурятии
Молодой курганец обокрал дачный домик и попался спустя семь лет
ВСУ атаковали реабилитационный центр для хищников в Запорожской области
Четырем ветеранам биатлона предрекли скорое завершение карьеры
Пентагон принял сенсационное решение о закупках Patriot на фоне ожиданий ЕС
Красноярский строитель обманул государство на миллионы и поплатился
ЦАХАЛ признал, что военный разбил статую Христа в Ливане
Россиянам рассказали, что нельзя делать при повышенном давлении
Названо устройство, взорвавшееся в руках мальчика из Перми
Российский поселок оказался на грани катастрофы из-за паводка
Ветеринары спасли собаку, съевшую средства женской гигиены
Додик поддержал действия России в СВО
Раскрыто имя нового тренера хоккейного «Динамо»
Гастроэнтеролог развеяла популярный миф о безалкогольном пиве
«Послал подальше»: названы последствия хамства Зеленского в адрес Уиткоффа
Банда «слэм-воров» вышла на охоту в Петербурге
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

