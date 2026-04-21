Эксперт оценил риски для рынка готовой еды в лотках из-за дарксторов АППГЕ: новая тактика дарксторов не опасна для производителей готовой еды

Тренд на оснащение дарксторов модулями для доготовки горячих блюд не «убьет» классическую готовую еду в лотках, заявил в интервью NEWS.ru президент Ассоциации производителей и поставщиков готовой еды Сергей Беляков. Он пояснил, что горячая еда «с колес» нацелена на сиюминутное потребление, тогда как упакованная продукция удобна для хранения и планирования.

Это разные модели продукта и разные сценарии потребления. Формат доготовки горячих блюд ориентирован на потребителя, который хочет получить максимально свежий и горячий продукт сразу. Классическая готовая еда в упаковке рассчитана на удобство хранения, транспортировки и планируемого потребления, — сказал Беляков.

С точки зрения экономики, отметил эксперт, классический формат остается более универсальным и масштабируемым, тогда как доготовка требует более тесной интеграции с точкой реализации и иной операционной модели. По словам эксперта, в ассоциации не рассматривают эти модели как взаимоисключающие — они будут развиваться параллельно.

