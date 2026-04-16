В Калининграде банда с адвокатами похитила участника СВО

В Калининграде мошенники похитили участника СВО и удерживали его двое суток

В Калининграде мошенники похитили участника СВО и удерживали его в течение двух суток, сообщили в Следственном комитете России. По данным ведомства, преступники также убедили другого потерпевшего заключить контракт с Министерством обороны, чтобы воровать деньги с его банковской карты.

Согласно версии следствия, в 2025 году члены организованной группы, в которую входили восемь человек, включая двоих адвокатов, похитили военнослужащего и вымогали у него деньги. Впоследствии злоумышленники также присвоили себе его автомобиль. Однако мужчина по ошибке сообщил им неверные реквизиты. Вся преступная группа была задержана.

Суд избрал членам банды меры пресечения, связанные с ограничением свободы. Следствием собраны достаточные доказательства вины фигурантов, поэтому уголовное дело готовится к передаче в суд. Им предъявлены обвинения в похищении человека, мошенничестве, грабеже, вымогательстве и незаконном проникновении в жилище.

Ранее в Приморье арестовали мужчину за хищение 5,4 млн рублей у матери бойца СВО. По данным пресс-службы судов региона, фигуранта отправили на два месяца в СИЗО, пока будет идти следствие. Согласно версии следствия, мужчина действовал в составе организованной группы.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

