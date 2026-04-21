Главы трех сел погибли страшной смертью по дороге на похороны

Главы трех сел и еще один чиновник в Киргизии погибли по дороге на похороны, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на полпреда президента республики в Ошской области. По его словам, машина с пассажирами упала в реку на участке дороги, ведущей в село Кызыл-Суу.

В результате аварии водитель и три человека скончались на месте. Это 64-летний Асамидин Ураимов, 50-летний Абдулазиз Маматалиев, 68-летний Абдисатар Алиев и 49-летний Бахтияр Асанов. По одной из версий, причиной смертельного ДТП могло стать лопнувшее колесо.

