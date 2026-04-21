Главы трех сел погибли страшной смертью по дороге на похороны

В Киргизии главы трех сел и муниципальный служащий умерли по пути на кладбище

Главы трех сел и еще один чиновник в Киргизии погибли по дороге на похороны, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на полпреда президента республики в Ошской области. По его словам, машина с пассажирами упала в реку на участке дороги, ведущей в село Кызыл-Суу.

В результате аварии водитель и три человека скончались на месте. Это 64-летний Асамидин Ураимов, 50-летний Абдулазиз Маматалиев, 68-летний Абдисатар Алиев и 49-летний Бахтияр Асанов. По одной из версий, причиной смертельного ДТП могло стать лопнувшее колесо.

Ранее два человека погибли во время страшного ДТП на Садовом кольце в Москве. Автомобиль BMW под управлением женщины, устроившей массовую аварию, был без государственных номерных знаков. Предварительно, иномарка сначала сбила велосипедиста, а затем влетела в зону дорожных работ.

До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге начали углублять «мост глупости» в поселке Шушары. Речь идет об объекте на Ленсоветовской дороге, где с момента открытия разбилось более 200 машин. Это место стало известным среди водителей из-за своей маленькой высоты — всего 2,7 метра.

