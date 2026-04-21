21 апреля 2026 в 11:18

Суд посадил под домашний арест бывшего чиновника из Дагестана

Экс-главу жилинспекции Дагестана Касьянова отправили под домашний арест

Суд отправил под домашний арест бывшего главу государственной жилищной инспекции Дагестана Сергея Касьянова, обвиняемого в превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах республики. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под надзором по месту жительства.

Суд избрал бывшему руководителю госжилинспекции Дагестана меру пресечения в виде домашнего ареста, — говорится в сообщении.

Ранее под домашний арест до 26 мая отправили директора правового департамента администрации Сочи Романа Рябцева. Следствие настаивало именно на такой мере пресечения. Чиновник признал вину по делу о посредничестве при передаче взятки. Он сотрудничает с правоохранительными органами.

До этого под домашний арест направили бывшего первого заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова, обвиняемого в коррупции. Такое решение приняли в Басманном суде Москвы. Такая мера пресечения связана с заболеванием обвиняемого.

В свое время из следственного изолятора освободили и перевели под домашний арест последнюю фигурантку дела многодетных матерей Аллу Коваленко. Остальные обвиняемые по этому делу также не находятся под стражей. В ноябре Перовский районный суд Москвы начал рассмотрение по существу резонансного дела об усыновлении.

