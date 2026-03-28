Сочинский чиновник выслушал решение суда по громкому делу о взятке

Романа Рябцева, занимающего пост директора правового департамента администрации Сочи, отправили под домашний арест до 26 мая, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. На такой мере пресечения настаивало следствие. Чиновник дал признательные показания по делу о посредничестве при передаче взятки. Он активно помогает правоохранителям.

Рябцева задержали в момент получения денег. Эпизод связан с выделением земельного участка в безвозмездное пользование. К обвиняемому обратился его коллега из другого департамента сочинской администрации. Тот действовал в интересах третьего лица и попросил содействия в предоставлении участка без взимания платы.

Как полагает следствие, именно тогда Рябцев решился на посредничество. Чиновник сообщил, что для положительного решения вопроса с должностными лицами необходимо передать ему 3,5 млн рублей. В момент передачи этой суммы он и был задержан.

Ранее в Сочи возбудили уголовное дело против одного из руководителей местной администрации по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Чиновник трудоустроил свою дочь в коммерческую структуру. Взамен он обеспечивал покровительство и лоббировал интересы этой компании.