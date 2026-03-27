Чиновник мэрии Сочи обменял свою власть на безделье 25-летней дочери МВД заявило о возбуждении дела в отношении чиновника мэрии Сочи

Уголовное дело возбуждено в Сочи в отношении одного из руководителей городской администрации за злоупотребление должностными полномочиями, сообщили в региональном управлении МВД. В ведомстве уточнили, что нарушение выявлено в ходе оперативной проверки.

По данным правоохранительных органов, чиновник использовал служебное положение и устроил свою 25-летнюю дочь в коммерческую организацию в обмен на покровительство и продвижение интересов компании. С июля 2025 года девушка фактически не выполняла свои обязанности, однако регулярно получала заработную плату.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ России задержали троих представителей администрации Сочи, среди которых оказался вице-мэр города Евгений Горобец. Также задержаны директор правового департамента Роман Рябцев и руководитель департамента муниципального земельного контроля Аслан Ачмизов.

Позднее стало известно, что они проходят фигурантами по делу о посредничестве во взяточничестве. Сумма незаконного вознаграждения, по данным источника, составляет около 12 млн рублей.