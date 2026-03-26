«Костя готов»: агент Тюкавина допустил скорый отъезд футболиста из России Агент Сафонов: Тюкавин уедет из «Динамо» в Европу в случае хорошего предложения

Разговоры о возможном переходе футболиста московского «Динамо» Константина Тюкавина в европейский клуб ведутся постоянно, но на данный момент нет конкретики, заявил агент нападающего Алексей Сафонов. В разоворе с «Чемпионатом» он допустил, что летом форвард может уехать из Российской премьер-лиги (РПЛ).

В контракте есть сумма отступных. Если «Динамо» все устроит, будет хороший клуб, а не какой-то середняк, Костя готов, — сказал Сафонов.

Ранее российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов и полузащитник «Монако» Александр Головин вошли в окончательный состав сборной России по футболу на грядущие товарищеские матчи. Так, 27 марта россияне в Краснодаре сыграют с командой Никарагуа, а 31 марта в Санкт-Петербурге состоится встреча с малийцами.

Всего в состав попал 31 футболист. В их числе — Денис Адамов («Зенит»), Антон Митрюшкин («Локомотив»), Руслан Литвинов («Спартак»), Валентин Пальцев («Краснодар»), Данил Круговой (ЦСКА), Лечи Садулаев («Ахмат»), Константин Тюкавин («Динамо») и другие.