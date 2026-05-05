05 мая 2026 в 15:00

Россиянин поплатился за передачу врагу снимков патрульного корабля

Жителю Керчи дали 18 лет за переданный СБУ снимок патрульного корабля

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Жителя Керчи приговорили к 18 годам колонии строгого режима за съемку патрульного корабля и передачу фотографий Службе безопасности Украины, сообщили в прокуратуре Крыма. Суд установил, что мужчина выступал против проведения специальной военной операции.

Судом установлено, что мужчина, будучи противником проведения специальной военной операции, летом 2023 года осуществил съемку патрульного корабля, направив видеофайл своему знакомому для пересылки представителю Службы безопасности Украины, — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбудили по статье 275 УК (государственная измена). Помимо лишения свободы его приговорили к штрафу в 400 тыс. рублей.

Ранее сотрудники ФСБ задержали 24-летнего жителя Курской области по подозрению в госизмене. По версии следствия, молодой человек собирал данные о военных и гражданских объектах для разведки Украины. Молодой человек также привлек четверых жителей Курска из числа своих знакомых, чтобы они передавали ему сведения и фотографии военных и гражданских объектов.

Регионы
Крым
агенты
СБУ
приговоры
