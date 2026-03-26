26 марта 2026 в 18:25

Трамп нашел замену отмененным судом пошлинам

Трамп: США воспользуются другим механизмом в торговле после отмены пошлин

Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Соединенные Штаты намерены использовать альтернативный механизм в торговой политике после того, как Верховный суд страны отменил импортные пошлины, заявил президент США Дональд Трамп в ходе заседания кабинета своей администрации. Американский лидер назвал решение высшей судебной инстанции ужасной ошибкой, передает Fox News.

Они (Верховный суд. — NEWS.ru) совершили ужасную ошибку. Но все в порядке, потому что у нас есть другой метод, который ничуть не хуже. Мы воспользуемся другим методом, — сказал Трамп.

Ранее председатель комитета Европарламента по международной торговле Бернд Ланге заявил, что Евросоюз в рамках торговой сделки с США хочет выдвинуть жесткие условия. По его словам, Брюссель может отменить соглашение в том случае, если Вашингтон введет в отношении него новые пошлины.

Прежде Верховный суд США вынес решение, согласно которому Трамп превысил свои возможности, вводя импортные пошлины на основании закона о чрезвычайных экономических полномочиях. В судебном акте подчеркивается, что этот нормативный документ не предоставляет президенту таких прав, поскольку, согласно конституции, исключительная прерогатива устанавливать тарифы принадлежит конгрессу.

США
Дональд Трамп
пошлины
торговля
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп рассказал о жесте доброй воли со стороны Ирана
Трамп принял решение по антироссийским санкциям
В США раскрыли, что фиксируют в Персидском заливе
Раскрыто, чем отказ Индии от доллара в нефтеторговле опасен для США
В правительстве раскрыли, какие шаги в сфере ИИ ждут Россию
«Это приятно»: Джабаров высказался об отношении Ирана к России
Посол РФ в США раскрыл, как прошли переговоры депутатов с конгрессменами
Банкир раскрыл планы ЦБ и рассказал, что будет с ключевой ставкой
Шохин раскрыл, на что надеется Путин в ситуации на Ближнем Востоке
«Ужасная ситуация»: Трамп о работе над урегулированием на Украине
Эндокринолог объяснил причины возникновения сахарного диабета у россиян
Пол Маккартни анонсировал выход нового альбома
Востоковед предположил, чем обернется блокировка Ираном еще одного пролива
Российские БПЛА «переиграли» американские Abrams в зоне спецоперации
Названо условие, при котором Киев может получить гарантии безопасности США
А были ли Усольцевы в тайге: что нового в деле об исчезновении семьи
«Еще не закончилось»: Трамп предрек рост цен на энергоносители
Стали известны темы, затронутые Путиным на встрече с бизнесом
Уиткофф раскрыл подробности переговоров США и Ирана по Ближнему Востоку
Слуцкий раскрыл имя организатора визита российских депутатов в США
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

