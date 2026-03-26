Трамп нашел замену отмененным судом пошлинам

Соединенные Штаты намерены использовать альтернативный механизм в торговой политике после того, как Верховный суд страны отменил импортные пошлины, заявил президент США Дональд Трамп в ходе заседания кабинета своей администрации. Американский лидер назвал решение высшей судебной инстанции ужасной ошибкой, передает Fox News.

Они (Верховный суд. — NEWS.ru) совершили ужасную ошибку. Но все в порядке, потому что у нас есть другой метод, который ничуть не хуже. Мы воспользуемся другим методом, — сказал Трамп.

Ранее председатель комитета Европарламента по международной торговле Бернд Ланге заявил, что Евросоюз в рамках торговой сделки с США хочет выдвинуть жесткие условия. По его словам, Брюссель может отменить соглашение в том случае, если Вашингтон введет в отношении него новые пошлины.

Прежде Верховный суд США вынес решение, согласно которому Трамп превысил свои возможности, вводя импортные пошлины на основании закона о чрезвычайных экономических полномочиях. В судебном акте подчеркивается, что этот нормативный документ не предоставляет президенту таких прав, поскольку, согласно конституции, исключительная прерогатива устанавливать тарифы принадлежит конгрессу.