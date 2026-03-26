26 марта 2026 в 13:50

Европа собралась выдвинуть условия Вашингтону из-за пошлин

FT: ЕС потребует отмену торговой сделки с США при новых пошлинах

Бернда Ланге Фото: Markus Scholz/dpa/Global Look Press
Евросоюз в рамках торговой сделки с США хочет выдвинуть жесткие условия, заявил председатель комитета Европарламента по международной торговле Бернда Ланге. По его словам, которые передает газета Financial Times, Брюссель может отменить соглашение в том случае, если Вашингтон введет в отношении него новые пошлины.

Парламент [Евросоюза] выдвинет жесткие условия <...>. ЕС отменит свое решение [о сделке], если Трамп введет новые пошлины, и сниженные [пошлины] прекратят свое действие 31 марта 2028 года, — говорится в публикации.

Ранее Верховный суд США вынес решение, согласно которому президент США Дональд Трамп превысил свои возможности, вводя импортные пошлины на основании закона о чрезвычайных экономических полномочиях. В судебном акте подчеркивается, что этот нормативный документ не предоставляет президенту таких прав, поскольку, согласно конституции, исключительная прерогатива устанавливать тарифы принадлежит конгрессу.

В ответ Трамп раскритиковал постановление Верховного суда. Глава Белого дома крайне негативно оценил вердикт высшей судебной инстанции, назвав это решение позорным.

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
