Бдительный арендодатель вывел на чистую воду связиста телефонных аферистов В Москве арендодатель помог найти узел связи для телефонных мошенников

Арендодатель помог правоохранителям разоблачить 18-летнего связиста телефонных мошенников, заявили в пресс-службе МВД России. Собственник жилья пришел в квартиру с плановой проверкой и обнаружил в комнате специфические устройства, которые видел в криминальных репортажах. После этого мужчина позвонил в полицию.

Предварительно установлено, что фигурант специально прибыл в Москву для выполнения заказов теневых кураторов, с которыми связался через интернет, — отметили в ведомстве.

За поддержание систем в рабочем состоянии злоумышленник получал оплату в криптовалюте. В ходе обыска оперативники изъяли четыре сим-бокса, ноутбук, видеокамеру и картонную коробку с сим-картами различных операторов связи. Возбуждено уголовное дело, фигуранта заключили под стражу.

Ранее предъявлены обвинения 29 участникам схемы телефонного мошенничества, среди которых есть четверо несовершеннолетних. Фигуранты выполняли разные роли, включая администраторов, операторов, активаторов и курьеров, и обеспечивали функционирование сим-боксов для массовых звонков.