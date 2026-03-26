26 марта 2026 в 18:26

Бдительный арендодатель вывел на чистую воду связиста телефонных аферистов

В Москве арендодатель помог найти узел связи для телефонных мошенников

Арендодатель помог правоохранителям разоблачить 18-летнего связиста телефонных мошенников, заявили в пресс-службе МВД России. Собственник жилья пришел в квартиру с плановой проверкой и обнаружил в комнате специфические устройства, которые видел в криминальных репортажах. После этого мужчина позвонил в полицию.

Предварительно установлено, что фигурант специально прибыл в Москву для выполнения заказов теневых кураторов, с которыми связался через интернет, — отметили в ведомстве.

За поддержание систем в рабочем состоянии злоумышленник получал оплату в криптовалюте. В ходе обыска оперативники изъяли четыре сим-бокса, ноутбук, видеокамеру и картонную коробку с сим-картами различных операторов связи. Возбуждено уголовное дело, фигуранта заключили под стражу.

Ранее предъявлены обвинения 29 участникам схемы телефонного мошенничества, среди которых есть четверо несовершеннолетних. Фигуранты выполняли разные роли, включая администраторов, операторов, активаторов и курьеров, и обеспечивали функционирование сим-боксов для массовых звонков.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп принял решение по антироссийским санкциям
В США раскрыли, что фиксируют в Персидском заливе
Раскрыто, чем отказ Индии от доллара в нефтеторговле опасен для США
В правительстве раскрыли, какие шаги в сфере ИИ ждут Россию
«Это приятно»: Джабаров высказался об отношении Ирана к России
Посол РФ в США раскрыл, как прошли переговоры депутатов с конгрессменами
Банкир раскрыл планы ЦБ и рассказал, что будет с ключевой ставкой
Шохин раскрыл, на что надеется Путин в ситуации на Ближнем Востоке
«Ужасная ситуация»: Трамп о работе над урегулированием на Украине
Эндокринолог объяснил причины возникновения сахарного диабета у россиян
Пол Маккартни анонсировал выход нового альбома
Востоковед предположил, чем обернется блокировка Ираном еще одного пролива
Российские БПЛА «переиграли» американские Abrams в зоне спецоперации
Названо условие, при котором Киев может получить гарантии безопасности США
А были ли Усольцевы в тайге: что нового в деле об исчезновении семьи
«Еще не закончилось»: Трамп предрек рост цен на энергоносители
Стали известны темы, затронутые Путиным на встрече с бизнесом
Уиткофф раскрыл подробности переговоров США и Ирана по Ближнему Востоку
Слуцкий раскрыл имя организатора визита российских депутатов в США
Археолог Бутягин описал свою жизнь в польском СИЗО
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

