МВД развеяло миф о массовой эмиграции из России

Утверждения о том, что россияне стали активнее оформлять загранпаспорта из-за намерения покинуть страну, не имеют под собой оснований, заявили в миграционной службе МВД РФ. В ведомстве пояснили, что весной и в летний период традиционно наблюдается увеличение числа обращений за загранпаспортами из-за начала сезона отпусков.

Утверждения, что возникшая ситуация обусловлена ростом интереса жителей страны к эмиграции, являются голословными и не соответствуют действительности, — сказано в сообщении.

В текущем году на рост обращений повлияли два дополнительных фактора. Первый из них — новые правила выезда за границу для детей до 14 лет, из-за которых количество выданных загранпаспортов для несовершеннолетних значительно превысило показатели прошлого года. Второй фактор — технические сбои в работе многофункциональных центров, которые вынудили граждан обращаться напрямую в миграционные подразделения, что создало видимость ажиотажа и очередей.

По данным миграционной службы, за первые два месяца текущего года количество загранпаспортов, выданных взрослым гражданам, увеличилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако в МВД подчеркивают, что эта динамика обусловлена исключительно сезонным фактором и новыми правилами, а не стремлением россиян к эмиграции.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко заявил, что злоумышленники прибегают к новому виду мошенничества, обещая оформить загранпаспорт за пару дней. По его словам, в такой ситуации люди могут не только лишиться своих средств, но и оказаться вовлеченными в преступную схему.