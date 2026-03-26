Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 марта 2026 в 14:26

МВД развеяло миф о массовой эмиграции из России

МВД России опровергли слухи о росте эмиграции из-за оформления загранпаспортов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Утверждения о том, что россияне стали активнее оформлять загранпаспорта из-за намерения покинуть страну, не имеют под собой оснований, заявили в миграционной службе МВД РФ. В ведомстве пояснили, что весной и в летний период традиционно наблюдается увеличение числа обращений за загранпаспортами из-за начала сезона отпусков.

Утверждения, что возникшая ситуация обусловлена ростом интереса жителей страны к эмиграции, являются голословными и не соответствуют действительности, — сказано в сообщении.

В текущем году на рост обращений повлияли два дополнительных фактора. Первый из них — новые правила выезда за границу для детей до 14 лет, из-за которых количество выданных загранпаспортов для несовершеннолетних значительно превысило показатели прошлого года. Второй фактор — технические сбои в работе многофункциональных центров, которые вынудили граждан обращаться напрямую в миграционные подразделения, что создало видимость ажиотажа и очередей.

По данным миграционной службы, за первые два месяца текущего года количество загранпаспортов, выданных взрослым гражданам, увеличилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако в МВД подчеркивают, что эта динамика обусловлена исключительно сезонным фактором и новыми правилами, а не стремлением россиян к эмиграции.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко заявил, что злоумышленники прибегают к новому виду мошенничества, обещая оформить загранпаспорт за пару дней. По его словам, в такой ситуации люди могут не только лишиться своих средств, но и оказаться вовлеченными в преступную схему.

Россия
МВД
загранпаспорта
эмиграция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава Магнитогорского комбината ответил на вопрос о сокращении сотрудников
Трамп раскритиковал НАТО за позицию по Ирану
Сомнолог назвала основные причины весенней сонливости
Орбан обрушился на Зеленского из-за выборов
Стало известно, чем ВСУ могут заменить дефицитные ракеты для Patriot
Картаполов оценил возможность триумфального наступления на Константиновку
Трое мужчин набросились на журналиста в Подмосковье
В России усилят контроль за безналичной торговлей с 2027 года
Следователи возбудили дело после подрыва газовоза РФ в Средиземном море
«Если враги появятся»: Лукашенко вручил Ким Чен Ыну необычный подарок
HR-эксперт ответила, могут ли уволить за дружбу с коллегами
Дмитриев указал на прогресс в диалоге по Украине
Путин назвал важнейший источник знаний в современном обществе
МВД развеяло миф о массовой эмиграции из России
Что известно о попытке Украины помешать Трампу стать президентом
Врач назвал тревожные последствия чрезмерного употребления кофе
Профессор объяснил, как убедить ребенка отказаться от чипсов
Министерства приступили к проработке вопроса о запрете вейпов в России
ФСИН поставила точку в возможной пропаже Журавеля
Британцы испугались возможного взрыва на затонувшем у берегов Лондона судне
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.