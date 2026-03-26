Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 марта 2026 в 12:00

Садоводам рассказали, как их хобби может привести к суду

Юрист Салкин: высадка вьющихся растений по фасаду многоэтажки грозит судом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Высадка вьющихся растений на фасаде многоквартирного дома может привести к судебному разбирательству, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. При этом, по его словам, садовод может столкнуться с требованием возместить моральный вред.

Для многоквартирного дома самовольно пускать вьющиеся растения по фасаду, стенам или общедомовой территории нельзя, если это затрагивает общее имущество. К нему относятся ограждающие конструкции дома и земельный участок с элементами озеленения. Подобные вопросы решаются через общее собрание. Если такие растения ухудшают обзор из окна соседа, а юридическим языком — уменьшают инсоляцию жилого помещения, то такой собственник может потребовать от управляющей компании принять меры по очистке фасада. А если это окажется нерезультативно, то и обратиться в суд. При этом с владельца квартиры — источника растений можно потребовать компенсацию морального вреда за ухудшение условий проживания, — предупредил Салкин.

Ранее эколог Сергей Пальчиков предупредил, что за сбор березового сока в городской черте предусмотрен штраф в размере 3,5–4 тыс. рублей. По его словам, повреждение зеленых насаждений недопустимо на особо охраняемых природных территориях.

растения
штрафы
квартиры
садоводы
юристы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле объяснили, на что способен Киев при шантаже Евросоюза и НАТО
Что известно о подготовке Казахстана к грядущему визиту Путина
В Кремле анонсировали появление нового здания Национального центра «Россия»
Иран послал США грозный сигнал из-за возможной наземной операции
В Кремле призвали осторожно относиться к новостям с Ближнего Востока
Национальный чемпионат розничных профессий состоится в Лужниках
Песков объяснил, зачем России нужно продолжать СВО
Песков назвал одну из главных причин продолжения СВО
Миронов призвал решить крупную проблему новых регионов
Стало известно, как изменятся цены на услуги стоматологов в будущем
Ситуация в Дубае 26 марта: новости, удары Ирана, что с турами из России
Кремль поймал Зеленского на противоречии в желании мира
Песков заявил о повышенном внимании спецслужб РФ к запускам украинских БПЛА
В Петербурге прошли обыски у крупного поставщика медрасходников
«Срочно пластику»: зрители оценили внешний вид Ефремова
Что сказали в Кремле о восстановлении отношений США и России
«В закрытом режиме»: в Кремле анонсировали важную встречу Путина
На заседании Оргкомитета МТЛФ утвердили деловую программу форума
В Кремле анонсировали интересное выступление Путина на съезде РСПП
В Госдуме оценили идею Минцифры перевести квитанции за ЖКУ на «Госуслуги»
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.