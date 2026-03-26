Садоводам рассказали, как их хобби может привести к суду Юрист Салкин: высадка вьющихся растений по фасаду многоэтажки грозит судом

Высадка вьющихся растений на фасаде многоквартирного дома может привести к судебному разбирательству, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. При этом, по его словам, садовод может столкнуться с требованием возместить моральный вред.

Для многоквартирного дома самовольно пускать вьющиеся растения по фасаду, стенам или общедомовой территории нельзя, если это затрагивает общее имущество. К нему относятся ограждающие конструкции дома и земельный участок с элементами озеленения. Подобные вопросы решаются через общее собрание. Если такие растения ухудшают обзор из окна соседа, а юридическим языком — уменьшают инсоляцию жилого помещения, то такой собственник может потребовать от управляющей компании принять меры по очистке фасада. А если это окажется нерезультативно, то и обратиться в суд. При этом с владельца квартиры — источника растений можно потребовать компенсацию морального вреда за ухудшение условий проживания, — предупредил Салкин.

Ранее эколог Сергей Пальчиков предупредил, что за сбор березового сока в городской черте предусмотрен штраф в размере 3,5–4 тыс. рублей. По его словам, повреждение зеленых насаждений недопустимо на особо охраняемых природных территориях.