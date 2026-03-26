«Ужасная ситуация»: Трамп о работе над урегулированием на Украине Трамп заявил о напряженной работе США над урегулированием конфликта на Украине

Соединенные Штаты работают в напряженном режиме над вопросом мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил президент США Дональд Трамп. Американский лидер считает, что существуют шансы на преодоление кризиса, передает Fox News.

Мы очень напряженно работаем над тем, чтобы урегулировать это <…> Это ужасная ситуация, и, будем надеяться, это будет урегулировано, — сказал Трамп.

По словам хозяина Белого дома, обстановка начинает немного успокаиваться. Глава администрации США добавил, что у его команды есть шанс добиться положительного результата в вопросах урегулирования.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил NEWS.ru, что Украина может получить гарантии безопасности от США только после подписания мирного договора с Россией. По его словам, Вашингтон должен быть уверен, что Киев больше не будет пытаться втянуть Соединенные Штаты в конфликт с РФ.

Прежде депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что отказ президента Украины Владимира Зеленского от вывода ВСУ из Донбасса указывает на его наплевательское отношение к собственному народу. Он назвал террористической позицию украинского политика.