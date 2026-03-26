«В закрытом режиме»: в Кремле анонсировали важную встречу Путина

Песков: Путин проведет закрытую встречу с членами РСПП и бизнесменами

Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин в четверг, 26 марта, проведет закрытую встречу с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и приглашенными бизнесменами, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает РИА Новости планируется обстоятельная и продолжительная беседа.

Путин отдельно встретится с членами бюро правления РСПП и с приглашенными предпринимателями. Такие встречи, по понятным причинам, проводятся в закрытом режиме, — сказал Песков.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин, находясь с рабочей поездкой в Казахстане с 25 по 27 марта, провел встречу с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым. Накануне глава российского кабмина уже провел переговоры с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым.

Кроме того, по словам пресс-секретаря посольства РФ Михаила Рогова, российская делегация уже находится в Коломбо для проведения переговоров об экспорте нефти в Шри-Ланку. В состав группы включены заместитель министра энергетики Роман Маршавин и Владимир Хазов, занимающий пост замглавы департамента международного сотрудничества этого же ведомства.

