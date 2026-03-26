Шохин раскрыл, на что надеется Путин в ситуации на Ближнем Востоке Шохин: Путин надеется на скорое урегулирование кризиса на Ближнем Востоке

Президент РФ Владимир Путин надеется, что в ближайшие три-четыре недели кризис на Ближнем Востоке будет урегулирован, заявил глава РСПП Александр Шохин по итогам встречи президента с главами крупнейших компаний. В связи с этим глава государства намекнул на то что поток нефтедолларов может ослабнуть.

Президент сказал, что он надеется, что в ближайшие недели, 3-4 недели, наверное, кризис будет урегулирован. Не сильно предлагал рассчитывать Минфину и компаниям на то, что у них золотой дождь будет достаточно долго, — сказал Шохин.

Ранее президент США Дональд выдвинул Ирану ультиматум. В частности, Трамп заявил, что уничтожит все иранские электростанции, если Тегеран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов.

Трамп также утверждал, что Иран хочет заключить сделку. Сам американский лидер ни к каким соглашениям не готов, по его словам. Республиканец отметил, что США «полностью стерли Иран с лица земли», причем на несколько недель раньше срока.

При этом, как считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке демонстрирует тенденцию к расширению границ. Он также выразил свое сожаление из-за сложившейся ситуации.