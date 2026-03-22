Песков обнажил опасную тенденцию конфликта на Ближнем Востоке

Конфликт на Ближнем Востоке демонстрирует тенденцию к расширению границ, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину. Он также выразил свое сожаление из-за сложившейся ситуации.

Мы видим, что, к сожалению, война [на Ближнем Востоке] имеет тенденцию к расширению своих границ, — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что убийства представителей руководства Ирана, включая лидера исламской республики, не являются нормой и не должны стать ею. Песков с сожалением признал, что это реальность, в которой живет мир.

Также Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой рассказал, что ликвидация иранских лидеров приводит к единению местного населения. По его словам, подобные попытки США и Израиля дестабилизировать ситуацию в Иране не увенчаются успехом.