В Кремле одним фразой описали убийства руководителей Ирана

Убийства представителей руководства Ирана, включая лидера исламской республики, не являются нормой и не должны стать ею, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину. Песков с сожалением признал, что это реальность, в которой живет мир.

Это действительно реальность, в которой мы живем, но будем надеяться, что это не нормальность. И в любом случае это не нормальность, которая имеет и дальше будет иметь очень глубокие последствия, — убежден представитель Кремля.

Ранее Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой рассказал, что ликвидация иранских лидеров приводит к единению местного населения. По его словам, подобные попытки США и Израиля дестабилизировать ситуацию в Иране не увенчаются успехом. Такие акты агрессии со стороны США и Израиля ярко демонстрируют истинную природу этой войны, отметил он.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил сведения о смерти секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. По его словам, это стало необходимым шагом для изменения политического курса страны.