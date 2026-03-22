22 марта 2026 в 14:25

В Кремле одним фразой описали убийства руководителей Ирана

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Убийства представителей руководства Ирана, включая лидера исламской республики, не являются нормой и не должны стать ею, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину. Песков с сожалением признал, что это реальность, в которой живет мир.

Это действительно реальность, в которой мы живем, но будем надеяться, что это не нормальность. И в любом случае это не нормальность, которая имеет и дальше будет иметь очень глубокие последствия, — убежден представитель Кремля.

Ранее Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой рассказал, что ликвидация иранских лидеров приводит к единению местного населения. По его словам, подобные попытки США и Израиля дестабилизировать ситуацию в Иране не увенчаются успехом. Такие акты агрессии со стороны США и Израиля ярко демонстрируют истинную природу этой войны, отметил он.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил сведения о смерти секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. По его словам, это стало необходимым шагом для изменения политического курса страны.

Дмитрий Песков
Россия
Иран
лидеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Серьезные изменения ждут российских старшеклассников в 2027 году
Запуск ракеты «Союз-2.1а» с Байконура попал на видео
Симоньян раскрыла, когда издадут ее роман о Кеосаяне
«Не просто политика»: в США раскрыли формулу союза России и Китая
В Сети появились кадры необычного явления в Иркутске
Ситуация в Дубае 22 марта: куда бьет Иран, когда вернутся туристы из России
Ракета «Союз-2.1А» отправилась в космос с Байконура
Блогер из Португалии раскрыл, кто прикрывает военные преступления ВСУ
«Провокация»: военэксперт о неизвестных дронах над авиабазой США
В России прикрыли онлайн-магазин краснокнижной рыбы
Ракету с эмблемой «Недели космоса» отправят на орбиту
Взрыв прогремел рядом с супермаркетом в Чернигове
Песков обнажил опасную тенденцию конфликта на Ближнем Востоке
Лодка с россиянкой на борту перевернулась на Мальдивах
Появились кадры ракеты «Союз-2.1а» за 20 минут до запуска в космос
Новая магнитная буря настигла россиян
В Кремле объяснили, почему Европа не может никого шантажировать
Королевская семья Британии: новости, Карл III может отречься от престола?
В Кремле одним фразой описали убийства руководителей Ирана
Песков удивил ответом на вопрос о мате в адрес Евросоюза
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
