26 марта 2026 в 14:10

В Москве аферисты обманули девочку и похитили 18 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Мошенники под видом сотрудников госорганов убедили 14-летнюю девочку оставить ключ от квартиры и похитили более 18 млн рублей в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России. Полицейские задержали курьера и выясняют личности возможных сообщников.

Предварительно установлено, что на мобильный телефон школьницы позвонили неизвестные, представившиеся работниками госорганов, и узнали о сбережениях ее родственников в квартире на улице Строителей. Затем аферисты под выдуманным предлогом убедили девочку оставить ключ от квартиры в цветочном горшке и сообщить время, когда дома никого не будет.

Девочка последовала указаниям злоумышленников и оставила ключ от квартиры в горшке с цветком в подъезде дома. Воспользовавшись этим, злоумышленник проник в квартиру и похитил денежные средства в сумме свыше 18,6 млн рублей, — говорится в сообщении.

Личность подозреваемого установлена, он был задержан на привокзальной площади при попытке скрыться. Им оказался 20-летний житель Подмосковья, похищенные деньги он передал сообщникам.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ «Кража», подозреваемый отправлен под домашний арест. В настоящее время полиция ищет возможных соучастников преступления.

Ранее стало известно, что россиянка по имени Арина лишилась 28 тыс. рублей при попытке приобрести билеты на концерт Макса Коржа в Стамбуле. По ее словам, мошенник использовал схему с криптовалютными переводами.

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
