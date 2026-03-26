26 марта 2026 в 17:01

В НАТО оценили сроки создания «стены дронов» в Европе

НАТО: проект «стены дронов» в Европе находится на стадии тестирования

Джузеппе Каво Драгоне Фото: Roberto Monaldo/Keystone Press Agency/Global Look Press
Проект «стены дронов» для Европы находится на стадии тестирования и разработки, заявил в интервью газете Le Monde глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне. В дальнейшем систему планируется предложить странам Альянса для развертывания на восточном фланге.

Глава военного комитета также отверг критику относительно темпов реализации проекта, заявив, что разработка ведется в ускоренном режиме. По его словам, достигнутые результаты получены за четыре месяца, что Драгоне назвал беспрецедентным сроком.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в своем докладе о деятельности Блока и ситуации в сфере безопасности в прошлом году заявил, что европейские государства, входящие в Североатлантический альянс, а также Канада в 2025 году существенно нарастили военные бюджеты. Рост оборонных расходов этих стран составил 20% в реальном выражении.

До этого газета Financial Times со ссылкой на дипломатов сообщала, что Рютте вызвал раздражение ряда европейских стран своей безоговорочной поддержкой операции США против Ирана. По словам источников, близких к ситуации, это обострило напряженность внутри Североатлантического альянса.

НАТО
дроны
БПЛА
Европа
