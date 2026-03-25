Что известно о ситуации внутри НАТО из-за поддержки Рютте ударов по Ирану FT: поддержка Рютте ударов по Ирану разозлила ЕС и усилила напряженность в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте вызвал раздражение ряда европейских стран своей безоговорочной поддержкой операции США против Ирана, передает газета Financial Times со ссылкой на дипломатов. По словам источников, близких к ситуации, это обострило напряженность внутри Североатлантического альянса.

Предложение Рютте о том, что европейские союзники в конечном итоге «объединятся», чтобы откликнуться на призыв президента США развернуть военно-морские силы в Ормузском проливе, вызвало раздражение у чиновников в нескольких европейских столицах, что усугубило напряженность внутри НАТО, — сказано в материале.

Ранее представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя обострение кризиса на Ближнем Востоке, обратила внимание на то, что могло бы быть с Россией, если бы НАТО разместила базу на Азовском море. Планы Североатлантического альянса были разрушены из-за специальной военной операции Вооруженных сил России на Украине — в частности, западные страны потеряли доступ к Азову.