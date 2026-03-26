На Западе раскрыли, что США и НАТО упустили в современных конфликтах

WSJ: командиры США и НАТО недооценивали значение дронов

Командование войск США и НАТО долгое время недооценивало значение революции дронов в конфликте на Украине, пишет газета Wall Street Journal. По его мнению, западные армии способны подавлять противника при помощи превосходства в воздухе и высокоточных ударов.

Высокопоставленные командиры США и НАТО долгое время недооценивали значение революции дронов на Украине, утверждая, что западные армии будут вести иной тип войны благодаря способности подавлять противника с помощью подавляющего превосходства в воздухе и высокоточных ударов, — говорится в публикации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что около 230 украинских специалистов по противодействию беспилотным летательным аппаратам работают в странах Ближнего Востока. По словам главы государства, они находятся в Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии.

До этого военный эксперт доктор социологических наук Александр Артамонов заявил, что Киев, помогая Вашингтону и Тель-Авиву в противостоянии с Тегераном, стремится продемонстрировать лояльность Белому дому в расчете на его похвалу. Он отметил, что в то же время традиционные союзники США по блоку НАТО не просто не поддерживают ближневосточный конфликт, а категорически выступают против него.