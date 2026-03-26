Иран пронзил «жизненно важные» центры Израиля

Вооруженные силы Ирана поразили ряд «жизненно важных» центров в Хайфе, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на пресс-службу армии. Данный удар стал ответом на заявления Израиля об атаках на ракетно-беспилотный потенциал Исламской Республики.

[Военнослужащие армии Ирана] атаковали при помощи беспилотников несколько чувствительных и жизненно важных центров сионистского режима в стратегическом порту Хайфы в ответ на заявления противника об атаках на ракетно-беспилотный потенциал страны, — говорится в публикации.

Уточняется, что иранские войска атаковали верфь, связанную с израильским флотом. Кроме того, под удар попали резервуары с топливом для израильских истребителей.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран должен серьезнее отнестись к предложению Вашингтона по урегулированию конфликта. По его словам, в противном случае Исламская Республика столкнется с тяжелыми последствиями. Американский лидер выразил уверенность, что у Тегерана нет шансов изменить ситуацию в свою пользу.