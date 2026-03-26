26 марта 2026 в 16:07

В НАТО отчитались о резком наращивании расходов на оборону

Европейские члены НАТО и Канада увеличили расходы на оборону на 20% в 2025 году

Европейские государства, входящие в Североатлантический альянс, а также Канада в 2025 году существенно нарастили военные бюджеты, утверждает генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в своем докладе о деятельности блока и ситуации в сфере безопасности в прошлом году. Рост оборонных расходов этих стран составил 20% в реальном выражении, передает агентство Reuters.

Ожидаю, что на следующем саммите НАТО в Анкаре союзники продемонстрируют четкий и реалистичный план по достижению целевого показателя в 5%, — отметил генсек Альянса.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на дипломатов сообщала, что Рютте вызвал раздражение ряда европейских стран своей безоговорочной поддержкой операции США против Ирана. По словам источников, близких к ситуации, это обострило напряженность внутри Североатлантического альянса.

До этого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США больше не нуждаются в помощи стран НАТО из-за их отказа в разблокировке Ормузского пролива. Также в свой черный список американский лидер поместил Японию, Австралию и Южную Корею.

Прокатившийся на Ferrari по набережной блогер купит бойцам СВО машину
МОК принял радикальное решение по трансгендерам
Политолог ответил, чем грозят Зеленскому обвинения Трампа
«Деньги копеечные»: Путин обратился с призывом к бизнесу
В СК раскрыли число уголовных дел по вторжению ВСУ в Курскую область
Три человека стали жертвами атаки на жилой дом в Иране
Раскрыто, почему напавшего на школу челябинца с детства водили по врачам
Стала известна причина смерти актера из «Мы из джаза»
Путин, изменения во внешности, болезнь легких: как живет Михаил Ефремов
Американист назвал условие для начала реального наступления США на Иран
Раскрыто, почему Трамп снова обвинил Киев во вмешательстве в выборы в США
Стоматолог назвал три главных достижения в лечении зубов
«Там что-то спрятал»: Путин рассмешил зал на съезде РСПП
Петербуржцу вынесли приговор за поджог жены в ходе ссоры
Адвокат рассказал, можно ли установить клумбу во дворе жилого дома
Путин призвал повышать доступность кредитов для финансирования компаний
Путин объяснил, чего стоит отказ от суверенитета в современном мире
Шохин раскрыл, как ограничения интернета повлияли на российский бизнес
Путин поручил снизить бумажную нагрузку на медиков и учителей
Дальше
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

