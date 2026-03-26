В НАТО отчитались о резком наращивании расходов на оборону Европейские члены НАТО и Канада увеличили расходы на оборону на 20% в 2025 году

Европейские государства, входящие в Североатлантический альянс, а также Канада в 2025 году существенно нарастили военные бюджеты, утверждает генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в своем докладе о деятельности блока и ситуации в сфере безопасности в прошлом году. Рост оборонных расходов этих стран составил 20% в реальном выражении, передает агентство Reuters.

Ожидаю, что на следующем саммите НАТО в Анкаре союзники продемонстрируют четкий и реалистичный план по достижению целевого показателя в 5%, — отметил генсек Альянса.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на дипломатов сообщала, что Рютте вызвал раздражение ряда европейских стран своей безоговорочной поддержкой операции США против Ирана. По словам источников, близких к ситуации, это обострило напряженность внутри Североатлантического альянса.

До этого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США больше не нуждаются в помощи стран НАТО из-за их отказа в разблокировке Ормузского пролива. Также в свой черный список американский лидер поместил Японию, Австралию и Южную Корею.