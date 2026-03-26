Элеватор и вышка связи повреждены при атаках БПЛА в Херсонской области

Элеватор и вышка мобильной связи повреждены при атаках БПЛА в Горностаевском округе Херсонской области, сообщили в местной администрации. За последние двое суток в районе зафиксированы десятки артиллерийских ударов и атак беспилотников.

В результате атак БПЛА повреждено здание элеватора в с. Константиновка и вышка мобильной связи в пгт Горностаевка. Информация о пострадавших не поступала, — говорится в сообщении.

По данным местных властей, 24 и 25 марта в Горностаевке, Каирах и Заводовке суммарно зафиксировано 49 артиллерийских обстрелов и 57 атак беспилотных летательных аппаратов.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали детский сад в Херсонской области с помощью беспилотников. В результате сброса боеприпаса с БПЛА было повреждено здание котельной. Как уточнил глава региона, из садика эвакуировали 35 человек, в том числе 30 воспитанников. Также противник нанес удар по грузовику на дороге Скадовск — Новониколаевка, в результате чего транспортное средство загорелось. Всего за последние сутки украинские дроны атаковали 29 населенных пунктов Херсонской области.