ВСУ атаковали продовольственные магазины в России

Сальдо: ВСУ нанесли удары по продовольственным магазинам в Херсонской области

ВСУ нанесли удары по жилым домам и продовольственным магазинам в Херсонской области, сообщил в Telegram губернатор Владимир Сальдо. По его словам, в Нововладимировке в результате удара беспилотного летательного аппарата возник пожар в жилом доме.

В Новой Маячке повреждены частный жилой дом и здание продовольственного магазина. В Князе-Григорьевке обстрелы повредили жилой дом и два неэксплуатируемых здания, в Новой Каховке повреждено здание продовольственного магазина, в Таврийске — хозяйственная постройка, — написал Сальдо.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали детский сад в Херсонской области с помощью беспилотников. В результате сброса боеприпаса с БПЛА было повреждено здание котельной. Как уточнил глава региона, из садика эвакуировали 35 человек, в том числе 30 воспитанников.

До этого Сальдо сообщил, что в результате обстрелов и атак беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины за сутки в регионе погиб один мирный житель и 10 получили ранения. Он отметил, что пожилой мужчина погиб при попадании снаряда в частный жилой дом в Новой Каховке. Среди пострадавших, по его словам, оказались трое детей.

