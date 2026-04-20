20 апреля 2026 в 11:32

В Иране озвучили позицию по передаче США обогащенного урана

МИД Ирана: Тегеран никогда не рассматривал возможность вывоза урана в США

Вопрос передачи Ираном обогащенного урана Соединенным Штатам никогда не рассматривался и не поднимался в ходе переговоров, заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи в ходе пресс-конференции. Дипломат категорически отверг саму возможность подобных договоренностей, передает Tasnim.

Ни на одном из этапов текущих или предыдущих переговоров вопрос о передаче запасов обогащенного урана Ирана США или какой-либо другой стране не поднимался. И в принципе этот вариант не стоит на повестке дня, — сказал он.

Ранее сообщалось, что США рассматривают вариант соглашения с Ираном, по которому Тегерану могут разморозить $20 млрд в обмен на отказ от накопленных запасов обогащенного урана. Речь идет о трехстраничном плане. Он предусматривает вывоз ядерного топлива в третью страну и консервацию подземных объектов Ирана.

До этого президент США Дональд Трамп сообщил, что Иран согласился прекратить обогащение урана в рамках соглашения с Соединенными Штатами. На вопрос журналистов, действительно ли Тегеран пошел на этот шаг, Трамп ответил утвердительно и отметил, что его это совсем не удивляет.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский второклассник стал чемпионом мира по шахматам
В России захотели смягчить наказание за оборот наркотиков без цели сбыта
Фанат «Вероны» получил люлей от футбольного кумира
Полицейские пришли на помощь оказавшемуся взаперти пенсионеру с инсультом
Трамп раскрыл, как объяснял папе римскому необходимость бомбить Иран
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
ВС РФ уничтожили 20 БПЛА ВСУ за пять часов
Драка переросла в перестрелку в США
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший мэр разработал «программу счастья» для России
Мадьяр предупредил Нетаньяху об аресте в Венгрии
Гросси назвал свой главный страх
В Сети появились кадры уничтожения «Солнцепеком» подземелий ВСУ
Мошенники придумали, как обмануть россиян на парковках
Власти Таиланда пошли на отчаянный шаг из-за онлайн-мошенников
Курившей вейпы с 15 лет британке дали меньше двух лет жизни из-за рака
В Минздраве предупредили о рисках игнорирования диспансеризации
В Белоруссии неожиданно обрадовались словам министра Литвы
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

