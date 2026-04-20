В Иране озвучили позицию по передаче США обогащенного урана МИД Ирана: Тегеран никогда не рассматривал возможность вывоза урана в США

Вопрос передачи Ираном обогащенного урана Соединенным Штатам никогда не рассматривался и не поднимался в ходе переговоров, заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи в ходе пресс-конференции. Дипломат категорически отверг саму возможность подобных договоренностей, передает Tasnim.

Ни на одном из этапов текущих или предыдущих переговоров вопрос о передаче запасов обогащенного урана Ирана США или какой-либо другой стране не поднимался. И в принципе этот вариант не стоит на повестке дня, — сказал он.

Ранее сообщалось, что США рассматривают вариант соглашения с Ираном, по которому Тегерану могут разморозить $20 млрд в обмен на отказ от накопленных запасов обогащенного урана. Речь идет о трехстраничном плане. Он предусматривает вывоз ядерного топлива в третью страну и консервацию подземных объектов Ирана.

До этого президент США Дональд Трамп сообщил, что Иран согласился прекратить обогащение урана в рамках соглашения с Соединенными Штатами. На вопрос журналистов, действительно ли Тегеран пошел на этот шаг, Трамп ответил утвердительно и отметил, что его это совсем не удивляет.

