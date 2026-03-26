Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 марта 2026 в 17:25

В ЛНР возбудили уголовное дело после ДТП с въехавшим в дом автобусом

Фото: t.me/government_lnr*
Подписывайтесь на нас в MAX

Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП с рейсовым автобусом, въехавшим в жилой дом в поселке Марковка Луганской Народной Республики, заявили в пресс-службе СУ СК России по региону. Произошедшее квалифицировали по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В связи с ДТП в Марковском административном округе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ, — отметили в ведомстве.

Правоохранители провели осмотр места происшествия и транспортного средства. Они также допросили водителя, пассажиров и очевидцев.

Ранее четыре человека, включая ребенка, оказались в больнице после того, как междугородний автобус в ЛНР съехал с дороги и врезался в частное подворье. Инцидент произошел в поселке Марковка, автобус следовал по маршруту Москва — Стаханов. Сотрудники скорой помощи госпитализировали двух пассажиров автобуса и двух жителей подворья, среди которых были молодая женщина и ребенок 2019 года рождения.

До этого на трассе А-108 сняли на видео смертельное ДТП с участием мужчины, который подозревается в нападении на бывшую девушку. На записи видно, как автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в грузовик. После удара машина загорелась, а мужчина погиб на месте.

ДТП
уголовные дела
ЛНР
автобусы
В ЛНР возбудили уголовное дело после ДТП с въехавшим в дом автобусом
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.