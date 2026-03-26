26 марта 2026 в 09:08

Междугородний автобус заехал в частный дом в российском регионе

Четыре человека попали в больницу после ДТП с автобусом в ЛНР

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Четыре человека, в том числе ребенка, доставили в больницу после того, как междугородний автобус с пассажирами попал в аварию в ЛНР, съехал с дороги и врезался в частное подворье, сообщила пресс-служба правительства региона. Инцидент произошел в поселке Марковка, где транспортное средство следовало по маршруту Москва — Стаханов.

Бригады скорой помощи увезли в больницы двух пассажиров автобуса, а также двух жителей подворья, среди которых молодая женщина и ребенок 2019 года рождения. Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко уточнила, что всем пострадавшим оказали необходимую медпомощь. По ее словам, одного из них поместили в хирургическое отделение, еще одного направят в ЛРКБ для дополнительного обследования.

До этого в результате столкновения двух автобусов на юго-западе Москвы пострадали девять человек. В столичной Госавтоинспекции сообщили, что дорожно-транспортное происшествие произошло на Варшавском шоссе в районе дома № 179.

Также в свое время появились кадры с места аварии с участием микроавтобуса Volkswagen, автобуса, где ехали дети, возвращавшиеся с экскурсии, и двух легковых автомобилей на Калужском шоссе в Москве. Одного из пострадавших срочно доставили в больницу на вертолете.

ДТП
автобусы
ЛНР
пострадавшие
