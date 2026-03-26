26 марта 2026 в 16:48

Премьера спектакля «Три сестры» пройдет в театре на Таганке

Фото: Мария Ямпольская
В театре на Таганке пройдет премьера пьесы «Три сестры». Постановка режиссера Саши Золотовицкого по пьесе Антона Чехова состоится 7 и 8 апреля на Основной сцене. Режиссер постарался объединить в одном сценарии повседневную узнаваемую реальность и метафору болезненных иллюзий.

Это спектакль о запутавшихся женщинах и инфантильных, безответственных мужчинах, которые их окружают. Генерал Прозоров-старший держал семью в крепких военных руках. Когда его не стало, сестры оказались в абсолютной растерянности — как люди, которым дали свободу, но они не знают, что с ней делать. И рядом с ними нет ни одного порядочного мужчины, готового отвечать хотя бы за собственные слова и действия — не говоря уже о чьей-то жизни. Кто-то уходит от этого сознательно, кто-то обманывается благими намерениями, а кто-то просто плывет по течению, — поделился Золотовицкий.

Ранее в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина 26 и 28 февраля состоялась премьера спектакля «Лир во время чумы» по мотивам пьесы «Костюмер» Рональда Харвуда. Режиссером постановки стал Сергей Щедрин.

спектакли
постановки
театры
Россия
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

