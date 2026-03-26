Премьера спектакля «Три сестры» пройдет в театре на Таганке

В театре на Таганке пройдет премьера пьесы «Три сестры». Постановка режиссера Саши Золотовицкого по пьесе Антона Чехова состоится 7 и 8 апреля на Основной сцене. Режиссер постарался объединить в одном сценарии повседневную узнаваемую реальность и метафору болезненных иллюзий.

Это спектакль о запутавшихся женщинах и инфантильных, безответственных мужчинах, которые их окружают. Генерал Прозоров-старший держал семью в крепких военных руках. Когда его не стало, сестры оказались в абсолютной растерянности — как люди, которым дали свободу, но они не знают, что с ней делать. И рядом с ними нет ни одного порядочного мужчины, готового отвечать хотя бы за собственные слова и действия — не говоря уже о чьей-то жизни. Кто-то уходит от этого сознательно, кто-то обманывается благими намерениями, а кто-то просто плывет по течению, — поделился Золотовицкий.

Ранее в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина 26 и 28 февраля состоялась премьера спектакля «Лир во время чумы» по мотивам пьесы «Костюмер» Рональда Харвуда. Режиссером постановки стал Сергей Щедрин.