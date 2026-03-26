Наркотики и секс-вечеринки? За что хотят арестовать актрису Ханде Эрчел

Суд в Турции выдал ордер на арест актрисы, звезды сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел. Что об этом известно, что артистка сказала в свое оправдание?

Почему суд постановил арестовать Ханде Эрчел

Как пишет газета Sabah, знаменитость проходит по делу о наркотиках. Прокуратура Стамбула заявила, что 24 марта было арестовано 14 человек за подозрение в употреблении запрещенных веществ. В розыск объявлены еще двое.

«Среди тех, кто в розыске, — актриса Ханде Эрчел, которая сейчас находится за рубежом», — говорится в публикации.

Сама Эрчел заявила о готовности дать показания по делу о наркотиках. Она уточнила, что в настоящее время находится на обучении за границей.

«Я уже месяц нахожусь за границей из-за учебы. Я узнала о произошедшем из прессы прошлой ночью. Я возвращаюсь в свою страну, чтобы прояснить ситуацию, дать необходимые разъяснения и показания. Я люблю свою страну, доверяю государству и турецкому правосудию», — написала актриса в соцсети.

Полиция также получила ордер на задержание Хакана Сабанджи, бывшего жениха актрисы, который сейчас находится за пределами страны. В тот же день были арестованы еще 14 человек, включая экс-президентов спортивных клубов «Бешикташ» Фикрета Ормана и «Галатасарай» Бурака Эльмаса.

Какие подробности известны о деле, связанном с наркотиками и секс-вечеринками в Турции

С осени 2025 года в Турции начались масштабные антинаркотические операции, затрагивающие светское общество. Все началось в октябре, когда полиция задержала сразу 19 человек. Среди них были известные актеры: Кубилай Ака, Озге Озпиринчджи и Демет Эвгар, а также звезда сериала «Великолепный век» Эзги Эюбоглу. Также были арестованы популярные музыканты Ирем Дериджи, Хадисе и Зийнет Сали и многие другие знаменитости.

Всех участников обвинили в незаконном обороте наркотиков. Артистов допросили и взяли анализы. Большинство отпустили, но восемь человек остались под следствием из-за следов запрещенных веществ в крови. Среди них был исполнитель главной роли в сериале «Клюквенный щербет» Догукан Гюнгер. После скандала его уволили из проекта.

11 декабря произошел еще один громкий арест: суд отправил в СИЗО главного редактора турецкого телеканала Habertürk ТВ Мехмета Акифа Эрсоя, которого считают главным наркодилером среди турецкой элиты. После задержания его уволили с должности.

Обвинения в наркоторговле не стали единственными. Полиция утверждает, что Эрсой устраивал в своем доме секс-вечеринки для знаменитостей. По их данным, гости употребляли запрещенные вещества и участвовали в оргиях, а журналист организовывал встречи с моделями, приглашенными в качестве проституток. Кроме того, суд арестовал пятизвездочный отель Bebek, где, как полагают правоохранители, проходили эти скандальные мероприятия.

