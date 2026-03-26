Первый спектакль Ефремова на свободе: как знаменитости оценили постановку

Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов вновь вышел к публике после длительного перерыва. Премьера спектакля с его участием под названием «Без свидетелей» в театре «Мастерская „12“ Никиты Михалкова» состоялась 25 марта. Как звездные зрители отреагировали на постановку, как оценили игру Ефремова?

О чем спектакль «Без свидетелей» с участием Ефремова

Постановка основана на пьесе Софьи Прокофьевой «Беседа без свидетелей». В центре сюжета — диалог двух бывших супругов, которые не виделись несколько лет после разрыва. В спектакле задействованы Ефремов и народная артистка России Анна Михалкова.

Премьера спектакля «Без свидетелей» прошла в феврале 2026 года в закрытом формате. Теперь, с 25 по 27 марта, представление будет доступно для широкой аудитории — все желающие могут приобрести билеты. Для Ефремова это первый выход на сцену за последние пять с половиной лет.

Артист отбывал наказание по приговору суда за ДТП, в котором погиб человек. В 2025 году он вышел на свободу, после чего практически не появлялся на публике и не давал интервью. Спектакль «Без свидетелей», поставленный Михалковым, сам по себе является камерной историей о прощении и невозможности отпустить прошлое.

Что зрители сказали о спектакле и игре Ефремова

После спектакля коллега артиста по сцене Анна Михалкова назвала его выдающимся профессионалом, способным создать гармоничный дуэт с любой знаменитостью.

Михалкова высоко оценила работу своего партнера. По ее словам, у них с Ефремовым действительно сложился дуэт.

«Мне кажется, у Михаила с любой артисткой, любым артистом сложился бы дуэт, потому что он действительно огромный профессионал», — сказала Михалкова.

Спектакль «Без свидетелей» впечатлил телеведущую Юлию Барановскую. Она поделилась своими впечатлениями с NEWS.ru после премьеры в «Мастерской „12“».

«Это потрясающе, честно. Огромное спасибо, потому что эти два человека на сцене держатся просто невероятно <...>. Талантливый человек (Ефремов. — NEWS.ru) талантлив до конца своих дней», — подчеркнула Барановская.

По словам теледивы, билеты на постановку было купить непросто. Ведущая приобрела их на сайте вместе с подругой, но сидеть им пришлось на разных рядах.

Актер Александр Самойленко заявил, что долгий перерыв в карьере не повлиял на профессиональные качества заслуженного артиста России Михаила Ефремова.

«Думаю, что нет. На хорошем артисте это (перерыв. — NEWS.ru) не сказывается», — сказал собеседник.

Блогер Надежда Стрелец рассказала, что показ спектакля с Ефремовым вызвал большой ажиотаж и завершился 10-минутными овациями. Свой пост она сопроводила кадрами с участием Ефремова, Анны и Никиты Михалковых, а также Александра Адабашьяна.

