Многомиллионные долги, ислам, личная жизнь: где сейчас Сергей Романович

Актер Сергей Романович откровенно рассказал о многомиллионных долгах. Сколько задолжал артист, что известно о его личной жизни?

Чем известен Романович

Сергей Романович родился 16 июля 1992 года в Томске. Первое появление на экране произошло в 2009 году, когда он снялся в фильме «Ласковый май» в роли молодого вокалиста Юры Шатунова.

В 2010 году Романович стал студентом Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова.

Также он снимался в проектах «Побег», «Матч», «Кухня», «Склифосовский», «Побег-2», «Чернобыль: Зона отчуждения», «Метод», «Экипаж», «Лачуга должника» и других. Всего в его фильмографии на данный момент около 30 работ.

Что Романович рассказал о своих долгах

Сергей Романович откровенно рассказал о многомиллионных долгах. На звезде сериала «Ольга» висят 30 млн рублей. Артист поделился, что сейчас занимается погашением кредитов и ипотечных займов.

Ежемесячно он отдает около 450 тысяч рублей.

«Головняков где-то под 30 млн», — рассказал артист на премии «Ника».

Артист поделился ценным советом для тех, кто оказался в схожей ситуации.

«Каждому дается по мере его сил. Мне писали люди, у которых долгов на 200 миллионов рублей. Главное — не впадать в тревогу. Я стараюсь быть в уме», — признался Сергей.

Романович сейчас старается сократить свои расходы. Его занятость на съемках не позволяет полностью покрывать все затраты. Когда-то он считался одним из самых многообещающих молодых актеров. Однако в какой-то момент он отказался от славы и успешной кинокарьеры, а в 2024 году вновь вернулся к актерскому ремеслу.

В январе 2026 года Сергей Романович признался, что потерял из-за мошенников 20 млн рублей. Знаменитость получил от злоумышленников предложение «выгодно инвестировать».

«Это была история с инвестициями. Собирались люди, проекты, и потом, короче, куча мошенников. Как [певицу Ларису] Долину меня кинули», — пожаловался он.

Как сложилась личная жизнь Романовича

Сергей Романович состоял в браке с веб-дизайнером Александрой Головковой до 2016 года.

«Видимо, пришло время. Это всегда совокупность причин. Не бывает, что люди разводятся только из-за чего-то одного. Я думаю, что на тот момент я был слишком категоричен, эгоистичен и вообще слаб духовно как мужчина. Но если смотреть глобально, просто наши миссии в этом союзе подошли к концу, каждый пошел своей дорогой. Все просто. Разводились мирно и осознанно. Я благодарен этому опыту», — говорил он про развод.

В 2020 году известный артист сообщил, что стал отцом. Его избранницей стала русская девушка, которая, как и он, обратилась в ислам. В своем личном блоге Романович редко демонстрирует свою жену, но часто публикует видеоролики, в которых слышен ее голос на заднем плане.

Романович принял ислам в 20 лет. Это повлекло за собой трудности в карьере, поскольку ему необходимо было согласовывать роли с правилами его религии.

«Кстати, приняв ислам, я стал тщательно выбирать роли: теперь отказываюсь от фильмов, если в кадре нужно делать что-то чуждое для мусульманина. Никаких поцелуев на экране, например. Из-за таких требований у меня даже был период безденежья, когда я отказался сразу от пяти проектов. Пришлось уехать в Томск и жить на деньги, которые зарабатывала жена», — вспоминал он.

Романович объяснял, что решил принять ислам после общения с братом его лучшего друга Шамиля. Они спорили о религии, и, чтобы лучше разбираться в этом вопросе, актер купил и прочел Коран, а затем и сборники хадисов — преданий о поступках и словах пророка Мухаммеда.

