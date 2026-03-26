26 марта 2026 в 15:58

Петербуржцу вынесли приговор за поджог жены в ходе ссоры

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Санкт-Петербурге вынесли приговор местному жителю, который поджег жену в ходе ссоры, пишет Neva.today со ссылкой на пресс-службы судов города. Его признали виновным по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью общеопасным способом.

Осужденному назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три года в исправительной колонии общего режима. По данным суда, в июле 2025 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения поссорился с супругой, облил ее керосином и поджег. Пострадавшая получила ожоги головы, шеи, туловища и верхних конечностей.

Как выяснилось, причиной конфликта стал неспелый крыжовник, после употребления которого у фигуранта заболел живот. Дискомфорт не прошел даже после приема таблеток, и пострадавшая посоветовала ему другие препараты. Женщина отметила, что алкоголь и курение вредят мужчине. После чего он пришел в ярость и совершил преступление.

Ранее сообщили, что жителя Калининградской области будут судить за избиение жены, после которого пострадавшая скончалась. Оказалось, что фигуранта дела уже привлекали к ответственности за убийства.

преступления
регионы
поджоги
Санкт-Петербург
Петербуржцу вынесли приговор за поджог жены в ходе ссоры
