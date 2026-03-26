26 марта 2026 в 16:43

Агроном дал советы, как лучше всего уберечь огород от осадков

Агроном Воробьев: огород нужно накрыть спанбондом для защиты от осадков

Огород от апрельских осадков спасут укрывные материалы, в том числе пленка, агроволокно или спанбонд, рассказал 360.ru агроном Михаил Воробьев. При возникновении дождя или снега ими можно укрыть грядки, а по краям положить камни или доски.

Хорошей защитой для молодой рассады в открытом грунте станут обрезанные пластиковые бутылки или специальные колпаки-укрытия, отметил Воробьев. Они создадут парниковый эффект и уберегут растения от заморозков.

По его словам, грядки в теплицах можно дополнительно укрыть нетканым материалом. А при сильных заморозках поставить внутрь емкости с горячей водой, которые постепенно отдадут растениям тепло.

Ранее агроном Елизавета Тихонова заявила, что в апреле можно подготовить рассаду томатов, чтобы к концу мая пересадить ее в грунт. По ее словам, также можно посадить некоторые цветы.

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
