25 марта 2026 в 10:37

В расследовании поджога московского кинозала подростком поставили точку

Следственный комитет РФ официально закончил расследование о попытке поджога кинозала в московском ТЦ, сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко. По ее словам, которые приводит Telegram-канал ведомства, подросток действовал по указанию куратора в Сети.

Завершено расследование уголовного дела о попытке поджога кинозала в одном из торговых центров столицы, — уточнила Петренко.

Ранее четырех подростков задержали в Московском регионе за поджоги по заданию Киева. Центр общественных связей ФСБ сообщил, что несовершеннолетних обманули в группах знакомств. Подростки в мессенджере Telegram познакомились с девушками, которым в итоге пересылали координаты местоположения торговых центров и школ.

До этого сообщалось, что сотрудники ФСБ пресекли в Москве и области серию терактов по заданию украинских спецслужб. Там уточнили, что злоумышленники планировали диверсии в отношении критически важных объектов. Украинские спецслужбы расчитывали атаковать военнослужащих в зоне СВО, а также стратегические объекты Московского региона.

