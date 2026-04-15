Демократы готовят импичмент главе Пентагона

Axios: демократы в Конгрессе США готовят импичмент главе Пентагона Хегсету

В Конгрессе США планируют 15 апреля внести резолюцию об импичменте главе Пентагона Питу Хегсету, сообщил Axios. Эта инициатива является очередной попыткой демократов отвлечь внимание граждан от успехов действующей администрации, считает пресс-секретарь военного ведомства США Кингсли Уилсон.

Главе Пентагона вменяют начало незаконной военной операции против Ирана и угрозу для американских военнослужащих. Также речь идет о нарушениях при ударах по гражданским, злоупотреблении полномочиями, препятствовании надзору Конгресса и действиях, наносящих ущерб репутации США и вооруженных сил.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков в беседе с NEWS.ru заявил, что в скором времени могут последовать отставки руководителя ФБР Кэша Пателя и главы Пентагона Пита Хегсета. По его мнению, команда президента США Дональда Трампа будет неизбежно терять свою целостность.

До этого советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук подполковник запаса Олег Иванников рассказал: в руководстве американских силовых структур назревает внутренний кризис из-за решения властей США по Ирану. По его словам, Пентагон оказался не готов следовать сомнительным идеям руководства Штатов и Израиля.

