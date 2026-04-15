Появилось видео с моментом поджога полицейской машины в Чебоксарах

СК опубликовал кадры с моментом поджога полицейской машины в Чебоксарах, который совершила подросток. На видео также видны последствия: у авто выгорел капот. Девочке предъявили обвинение по статье о теракте.

По версии следствия, обвиняемая попала под влияние злоумышленников. Через мессенджер Telegram они убедили ее в том, что она помогает спецслужбам. Девушка проникла на закрытую территорию. Затем она подожгла полицейский автомобиль УАЗ. Машина получила серьезные повреждения.

Ранее в Красноярском крае в городе Минусинск был задержан 20-летний житель по подозрению в поджоге релейных шкафов на железной дороге. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о диверсии. Предполагаемое преступление было совершено в январе 2026 года. Ему грозит до 20 лет лишения свободы,

До этого ФСБ совместно с МВД России и Следственным комитетом задержала в пяти регионах России семерых человек. Они подозреваются в поджогах объектов энергетики, транспортной инфраструктуры и автомобилей сотрудников правоохранительных органов.