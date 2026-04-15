15 апреля 2026 в 15:30

Появилось видео с моментом поджога полицейской машины в Чебоксарах

СК РФ СК РФ Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
СК опубликовал кадры с моментом поджога полицейской машины в Чебоксарах, который совершила подросток. На видео также видны последствия: у авто выгорел капот. Девочке предъявили обвинение по статье о теракте.

По версии следствия, обвиняемая попала под влияние злоумышленников. Через мессенджер Telegram они убедили ее в том, что она помогает спецслужбам. Девушка проникла на закрытую территорию. Затем она подожгла полицейский автомобиль УАЗ. Машина получила серьезные повреждения.

Ранее в Красноярском крае в городе Минусинск был задержан 20-летний житель по подозрению в поджоге релейных шкафов на железной дороге. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о диверсии. Предполагаемое преступление было совершено в январе 2026 года. Ему грозит до 20 лет лишения свободы,

До этого ФСБ совместно с МВД России и Следственным комитетом задержала в пяти регионах России семерых человек. Они подозреваются в поджогах объектов энергетики, транспортной инфраструктуры и автомобилей сотрудников правоохранительных органов.

Регионы
Чебоксары
МВД
поджоги
несовершеннолетние
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Успенская поделилась секретом быстрого похудения
Суд ужесточил наказание фигуранту дела о взрыве на КНС-4
Центральные банки всего мира перешли от скупки золота к его продаже
В Петербурге карманника приговорили к трем годам строгого режима
Калининградцы неожиданно лишились света
Украина, «Дружба», «Пакш-2»: как теперь изменятся отношения РФ и Венгрии
Политолог назвал неприемлемое для Ирана условие Трампа
Внук Пугачевой показал редкое фото с бабушкой
В Иране выразили благодарность России за помощь в одном вопросе
В СВОП объяснили, возможен ли международный трибунал по Украине
«Будто нож вставили и режут»: сосед насиловал подружку своих внуков
Вэнс посоветовал папе римскому быть осторожнее в высказываниях
Эндокринолог предостерегла от употребления сырых суши и роллов
Баста сделал неожиданное заявление о своем дне рождения
В Венгрии раскрыли, есть ли альтернатива российскому атому
Кравцов назвал классы, в которых будут ставить оценку за поведение
Роскосмос назвал дату запуска «Прогресса» к МКС
Двое ярославцев получили 13 лет «строгача» за шпионаж
Смертоносный «хлам», ликвидация диверсантов: новости СВО к вечеру 15 апреля
«Это не последняя моя игра»: где продолжит карьеру Александр Овечкин
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
