15 апреля 2026 в 22:12

В СВР оценили обстановку на границе Союзного государства

Нарышкин заявил о напряженной обстановке на границе Союзного государства

Сергей Нарышкин Сергей Нарышкин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Обстановка на границе Союзного государства остается очень напряженной, передает ТАСС заявление директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина. В Польше и странах Балтии усиливается милитаризация экономики.

К сожалению, совсем недавно и Польша, страны Балтии вышли из конвенции о запрещении пехотных мин. И мы видим, как на восточных границах этих государств создаются новые фортификационные сооружения, — заявил он.

Глава СВР напомнил, что подобное развитие событий наблюдалось незадолго до начала Второй мировой войны. Он подчеркнул, что тогда нападение на Польшу произошло не с востока, а с запада.

Ранее, 6 апреля, представитель МИД РФ Мария Захарова сделала специальное предупреждение странам Прибалтики после решения республик открыть небо для украинских беспилотников при атаках на Россию. Она заявила, что Москва ответит Литве, Латвии и Эстонии, если они не прислушаются к ее позиции.

Чуть позже Нарышкин оценил будущее ВСУ. Он отметил, что в перспективе украинские войска могут утратить способность к сопротивлению. И после этого может наступить возможность урегулировать конфликт.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
