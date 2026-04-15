Обстановка на границе Союзного государства остается очень напряженной, передает ТАСС заявление директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина. В Польше и странах Балтии усиливается милитаризация экономики.

К сожалению, совсем недавно и Польша, страны Балтии вышли из конвенции о запрещении пехотных мин. И мы видим, как на восточных границах этих государств создаются новые фортификационные сооружения, — заявил он.

Глава СВР напомнил, что подобное развитие событий наблюдалось незадолго до начала Второй мировой войны. Он подчеркнул, что тогда нападение на Польшу произошло не с востока, а с запада.

Ранее, 6 апреля, представитель МИД РФ Мария Захарова сделала специальное предупреждение странам Прибалтики после решения республик открыть небо для украинских беспилотников при атаках на Россию. Она заявила, что Москва ответит Литве, Латвии и Эстонии, если они не прислушаются к ее позиции.

Чуть позже Нарышкин оценил будущее ВСУ. Он отметил, что в перспективе украинские войска могут утратить способность к сопротивлению. И после этого может наступить возможность урегулировать конфликт.