25 марта 2026 в 10:01

«Девушки» из спецслужб Украины вербовали подростков через сайты знакомств

Четырех подростков задержали в Московском регионе за поджоги по заданию Киева

Четырех подростков задержали в Московском регионе за поджоги по заданию Киева, сообщил Центр общественных связей ФСБ. Там рассказали, что несовершеннолетних обманули в группах знакомств.

В Московском регионе пресечена деятельность четырех несовершеннолетних, совершивших по заданиям украинских спецслужб поджоги, — говорится в сообщении.

Как рассказали в ФСБ, подростки в мессенджере Telegram познакомились с девушками, которым в итоге пересылали координаты местоположения торговых центров и школ. Позднее с несовершеннолетними связались лжесотрудники полиции и сообщали, что эти координаты использовали ВСУ для планирования ударов. Оказываясь под давлением, дети выполняли указания этих людей.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что украинцы пытаются устроить террористические акты в России, чтобы посеять панику и нервозность в обществе. По его мнению, в этом деле Украине помогают и другие страны, в том числе европейские.

До этого оренбургские правоохранители задержали двух местных жителей по подозрению в совершении диверсии на объекте связи. Злоумышленниками оказались 34-летний мужчина и 15-летний подросток.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-подполковник предупредил США об опасности эскалации в Иране
Биолог дал советы, как правильно собирать березовый сок
ФСБ предотвратили теракт в Краснодарском университете МВД
Китай потребовал наказания для напавшего на посольство в Токио
Что известно о новых деталях переговоров США и Ирана в Исламабаде
Магнитные бури сегодня, 25 марта: что завтра, недомогание, упадок сил
Мишустин поручил проработать сопряжение ставки ипотеки с числом детей
Россиянка обнаружила окровавленного мужа со строительным пистолетом
Московских аллергиков предупредили о начале «адского» сезона пыления
Массированный налет российских дронов вверг Западную Украину в панику
Путин посмертно наградил погибших при теракте сотрудников ДПС
Гуф отрекся от рехаба после смерти пациента
«Стало шоком»: сын погибшей при взрыве в Севастополе женщины о трагедии
В РФ призвали защитить крафтовые товары от нововведений для маркетплейсов
Умер автор хита Angel of the Morning и дядя Анджелины Джоли
Россиянам рассказали, как легко взбодриться без кофе и энергетиков
ВСУ попытались убить семью дроном при эвакуации из Красноармейска
В США узнали о главном страхе Нетаньяху на Ближнем Востоке
«Исхудала и с палочкой»: соседи в шоке от состояния Пугачевой на Кипре
СК раскрыл схему телефонных мошенников и предъявил обвинение фигурантам
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

