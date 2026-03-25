«Девушки» из спецслужб Украины вербовали подростков через сайты знакомств

Четырех подростков задержали в Московском регионе за поджоги по заданию Киева, сообщил Центр общественных связей ФСБ. Там рассказали, что несовершеннолетних обманули в группах знакомств.

Как рассказали в ФСБ, подростки в мессенджере Telegram познакомились с девушками, которым в итоге пересылали координаты местоположения торговых центров и школ. Позднее с несовершеннолетними связались лжесотрудники полиции и сообщали, что эти координаты использовали ВСУ для планирования ударов. Оказываясь под давлением, дети выполняли указания этих людей.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что украинцы пытаются устроить террористические акты в России, чтобы посеять панику и нервозность в обществе. По его мнению, в этом деле Украине помогают и другие страны, в том числе европейские.

До этого оренбургские правоохранители задержали двух местных жителей по подозрению в совершении диверсии на объекте связи. Злоумышленниками оказались 34-летний мужчина и 15-летний подросток.