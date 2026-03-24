В Госдуме раскрыли, зачем украинцы пытаются устроить теракты в России Депутат Чепа: украинцы пытаются устроить теракты в России с целью посеять панику

Украинцы пытаются устроить террористические акты в России, чтобы посеять панику и нервозность в обществе, заявил Lenta.ru депутат Госдумы Алексей Чепа. Так он отреагировал на пресечение серии терактов в Москве и Подмосковье.

Украинцы не могут найти успеха на фронте. Массовые атаки дронов неудачны, за исключением ударов, может быть, по близлежащим к границе городам, которые они массово пытаются атаковать, любые объекты — лишь бы долетело. Продолжаются попытки террористических актов с целью посеять какую-то нервозность в обществе, — отметил Чепа.

По его мнению, в этом деле Украине помогают и другие страны, в том числе европейские. Он также выразил благодарность ФСБ за защиту граждан.

Ранее начальник ГУ на транспорте МВД России Олег Калинкин заявил, что в 2025 году выявлено более 300 человек, причастных к диверсиям и терактам на объектах транспорта РФ по указанию спецслужб Украины и Запада. По его словам, половина из них — дети.