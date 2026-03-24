Что известно о диверсиях и терактах на транспорте в России

В 2025 году задержаны более 300 человек за диверсии и теракты на транспорте РФ

В 2025 году выявлено более 300 человек, причастных к диверсиям и терактам на объектах транспорта России по указанию спецслужб Украины и Запада, заявил начальник ГУ на транспорте МВД России Олег Калинкин на заседании президиума Общественного совета при министерстве. По его словам, которые приводит ТАСС, половина из них — дети.

Вмешательства с каждым годом, начиная с 2022 года, конечно, растут. Мы активно выявляем тех лиц, которые непосредственно совершают диверсии, совершают акты террора. Только за прошлый год выявлено более 300 таких лиц, — отметил он.

Ранее сообщалось, что в Москве перехватили поставленную из Польши партию из 504 заминированных стелек с подогревом. По данному факту задержали иностранца, который получил взрывоопасную посылку. Мощность каждого устройства составила 1,5 г в тротиловом эквиваленте. ФСБ показала видео допроса иностранца.

Также сообщалось, что сотрудники ФСБ пресекли в Москве и области серию терактов по заданию украинских спецслужб. Там уточнили, что злоумышленники планировали диверсии в отношении критически важных объектов.