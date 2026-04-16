Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
16 апреля 2026 в 03:55

«Как бы ни было сложно»: в Госдуме предложили новый формат поддержки Кубы

В Госдуме предложили предоставить Кубе крупный льготный кредит

Флаг Кубы Флаг Кубы Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Депутат Госдумы Константин Затулин заявил о необходимости предоставления крупного льготного кредита Кубе, передают «Известия». По его словам, Россия должна продолжать поддерживать островное государство, как бы ему не было сложно.

Я выступал с тем, что мы обязательно должны помочь Кубе материально. Я не говорил о нефти, я говорил о том, что надо дать Кубе, как и Ирану, большой льготный кредит для того, чтобы они справились с трудностями. Это я говорил еще до начала блокады Кубы и стою на этой позиции сейчас, — сказал Затулин.

Ранее журналисты USA Today написали, что США начали готовиться к возможной военной операции на Кубе. По словам представителей СМИ, Пентагон раздумывает над несколькими вариантами на случай политического решения.

В то же время заместитель главы МИД России Сергей Рябков выразил солидарность с правительством Кубы. Дипломат заявил о намерении Москвы оказать государству необходимую поддержку. Рябков решительно осудил торговую, экономическую и финансовую блокаду со стороны американского правительства.

Мир
Россия
Куба
Константин Затулин
поддержка
кредиты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.