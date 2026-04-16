«Как бы ни было сложно»: в Госдуме предложили новый формат поддержки Кубы

Депутат Госдумы Константин Затулин заявил о необходимости предоставления крупного льготного кредита Кубе, передают «Известия». По его словам, Россия должна продолжать поддерживать островное государство, как бы ему не было сложно.

Я выступал с тем, что мы обязательно должны помочь Кубе материально. Я не говорил о нефти, я говорил о том, что надо дать Кубе, как и Ирану, большой льготный кредит для того, чтобы они справились с трудностями. Это я говорил еще до начала блокады Кубы и стою на этой позиции сейчас, — сказал Затулин.

Ранее журналисты USA Today написали, что США начали готовиться к возможной военной операции на Кубе. По словам представителей СМИ, Пентагон раздумывает над несколькими вариантами на случай политического решения.

В то же время заместитель главы МИД России Сергей Рябков выразил солидарность с правительством Кубы. Дипломат заявил о намерении Москвы оказать государству необходимую поддержку. Рябков решительно осудил торговую, экономическую и финансовую блокаду со стороны американского правительства.