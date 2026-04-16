«Ложиться под нож страшно»: Надя Ручка о пластике, муже и новых «Блестящих»

16 апреля исполняется 45 лет солистке группы «Блестящие» Надежде Ручке. Она пришла в коллектив в 2004 году, заменив Жанну Фриске, и полюбилась зрителям. С 2022-го после перерыва артистка поет в обновленном составе «Блестящих». О возвращении в группу, шоу-бизнесе, семье и своем дне рождения певица рассказала в интервью NEWS.ru.

Как певица Надежда Ручка отмечает день рождения

— Надежда, с каким настроением подходите к празднику, как планируете отмечать?

— Пожалуйста, не пишите, что Надя Ручка отмечает юбилей. Меня пугают такие фразы. (Смеется.) Если честно, я очень давно не отмечала день рождения, не собирала людей. Мне важнее просто знать, что все в порядке дома с семьей и друзьями. Несколько лет подряд я шла в парк — у меня там есть любимый пруд с утками. Ко мне приходила подруга, мы сидели, болтали. Так мне хотелось и нравилось.

В этом году я также не планирую особо отмечать день рождения. У меня много друзей, они все очень разные. Не понимаю, как их усадить за один стол, чтобы всем было интересно.

Что певица Надежда Ручка рассказала о возвращении в группу «Блестящие»

— Некоторое время назад вы вернулись в группу «Блестящие». Какие ощущения?

— Не могу сказать, что отношение к группе сильно изменилось. Наверное, стало еще лучше, даже теплее. Несколько лет назад я получила психологическое образование, что повлияло на мое мировосприятие: мне все нравится.

Надежда Ручка Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сейчас мир очень быстро меняется. Ты не можешь в буквальном смысле войти в одну и ту же реку дважды — это касается и состава коллектива, и актуальности музыки, и времени, многого. Как можно сравнивать нулевые и 2022 год, когда я вернулась в группу? Разное все!

— «Блестящие» были особенно популярны в нулевые. Сегодня музыка тех лет снова в моде у молодежи. Замечаете это?

— «Блестящие» всегда были коллективом, который работал для всех. Нас любили и мужчины, и женщины, и дети, причем всех возрастов. Я помню, что в летних театрах на побережье было много ребятишек — взрослые ставили их к нам на сцену. Получался целый детсад — дети куражились и танцевали. Сейчас те ребятишки выросли и приходят на наши концерты, может быть, приводят собственных детей.

Недавно мы участвовали в проекте «ВИА Суперстар!» на телеканале НТВ. Шоу еще больше подогрело интерес к коллективу. Обычно тебя всегда видят в каком-то одном амплуа, а тут нас увидели разными.

Почему певица Надежда Ручка не выкладывает в соцсетях фото с мужем

— Я видела несколько фотографий, на которых вы запечатлены с семьей — мужем и сыном. Почему их так мало?

— Сына выкладываю чаще, потому что ребенок — это «мимими», люди чаще относятся по-доброму. А когда семья, иногда нехорошо заканчивается: возникают скандалы, что-то начинает разваливаться, разрушается некая интимность. Взял и выложил весь свой мир, вот так мы живем? Не хочу!

— Сын проявляет интерес к музыке?

— Она ему небезразлична, но он больше любит танцевать, а не петь. Наверное, в этом пошел в меня. Он легко, чисто воспроизводит мелодию и узнает: «Мама, это же из такого-то сериала в рекламе». Считаю, что у него хороший слух.

Сын занимается бразильскими единоборствами — капоэйрой — и лепкой. У него талантливо получается.

Надежда Ручка с сыном Фото: Максим Блинов/РИА Новости

— Берете его с собой на гастроли?

— Нет. Однажды вместе летели в Уфу. Я — на гастроли, взяла его с собой, чтобы отвезти к дедушке и прабабушке. Передала им прямо в аэропорту. Он не поехал со мной на концерт, хотя мне этого очень хотелось — сильно по нему скучаю. Жалею, что я не кенгуру, чтобы носить его с собой в «кармане». (Смеется.)

Как певица Надежда Ручка держит себя в форме

— Давайте поговорим о красоте. Как поддерживаете хорошую физическую форму?

— Нельзя сказать, что я заморочена на спорте и ЗОЖ, это точно не про меня. Я занималась балетом с пяти лет, но любила поесть тортики. Помню, что мама просила на них не налегать. Потом привыкаешь к спортивному телу и к определенному весу.

Когда поддерживаешь себя в форме и занимаешься спортом, нет усталости, шаг становится более пружинистым, чувствуешь себя счастливее. У меня всегда есть физическая нагрузка: хожу чаще пешком, редко пользуюсь лифтом. Не люблю мучное, ем птицу, рыбу, очень сильно люблю листья салата. Не могу жить без супа. Бутерброды ем крайне редко, покупаю зерновой хлеб. Когда чувствую, что брюки стали тяжелее застегиваться, значит, надо себе устроить разгрузочные дни.

— С алкоголем тоже не дружите?

— Его совсем мало в моей жизни. Иногда мне нравится пить красное сухое вино, разбавленное водой. Крепкий алкоголь не терплю: тело после него отекшее, ленивое и глупое.

— Как относитесь к пластическим операциям?

— Мои знакомые делали пластику. Я считаю, что они и без операции были прекрасны. Ложиться под нож страшно. Но если припрет, тоже сделаю. Сейчас обхожусь походами к косметологу, прохожу неагрессивные процедуры, дома делаю маски. Стараюсь не забывать о витамине С, а прием душа обязательно заканчиваю ледяной водой.

Надежда Ручка Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что артистка Надя Ручка рассказала о друзьях в шоу-бизнесе

— У вас есть друзья в шоу-бизнесе? Или в творческой среде их не может быть?

— Наверное, могут. Владимир Пресняков с Леонидом Агутиным, по-моему, настоящие друзья. У меня с друзьями в шоу-бизнесе как-то не сложилось. А врагов, думаю, нет.

— Вы поддерживаете отношения с кем-то из бывших солисток «Блестящих»?

— Плотно ни с кем не поддерживаю. Мы даже с друзьями редко созваниваемся. Я всегда больше нахожусь одна или с семьей. У меня хорошие отношения с Аней Дубовицкой — я крестная ее сына. Иногда мы созваниваемся, еще реже видимся.

С Аней Семенович часто пересекаемся — хожу к ней на дни рождения. С Маришкой Бережной мы ближе всех, пожалуй, [взаимодействуем]. Она недавно ушла из коллектива в мюзиклы и написание музыки, но иногда выходит с нами на сцену. Марина — моя многолетняя подруга.

О чем мечтает певица Надя Ручка

— О чем вы мечтаете?

— Хочу поехать на море. С 2021 года ни разу не была в отпуске. Когда я написала сказку и выпустила ее в Америке, мечтала, чтобы она вышла в виде мультфильма. У меня была лихая мысль, чтобы по ней снял мультик Хаяо Миядзаки. Я хотела ему отправить сказку, но появились новости, что он закрывает студию.

Еще мне важно развиваться в духовно-психологическом направлении. Пока размышляю, в каком это будет формате. Мне важно говорить о ценном — поддержке, самоподдержке. Нравится искать и находить смыслы, подчеркивать и привносить их в жизнь, нравится видеть, когда это кому-то помогает.

— Как вы изменились со времен «Блестящих»?

— Я не сильно изменилась. Возможно, стала менее резкой. У меня всегда была единственная молитва — о том, чтобы жизнь меня не изменила. Для меня это важно.

Надежда Ручка Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Мне казалось, что когда проходишь жизненные обстоятельства — от прекрасных до очень тяжелых, — то можно «отлететь», обозлиться, нахвататься чужих качеств. Теперь я понимаю, что это невозможно. Если в тебе нет зачатка какого-то качества, то оно в тебе не приживется.

Кем из коллег восхищается артистка Надежда Ручка

— Есть люди в шоу-бизнесе, которые вызывают у вас особое восхищение и уважение?

— Таких людей много, например Сосо Павлиашвили. Бесконечно теплый человек. Он всегда остановится, выслушает, ему важно, чтобы у тебя было хорошо на душе. Володя Пресняков мне очень приятен как личность и артист. Из молодых импонирует Ваня Дмитриенко. Видела интервью с ним — у парня хороший словарный запас, он с уважением относится к возрасту и опыту, тепло говорит о маме, красиво излагает мысли. Меня это восхитило.

Что певица Надя Ручка сказала об уехавших из РФ артистах

— В 2022 году некоторые артисты уехали из России. Как относитесь к их решению?

— Каждый проживает свой путь сам, мое ли дело об этом прилюдно рассуждать? Мы никогда не знаем истинных причин, почему человек что-то делает или не делает. Мы видим лишь ту часть, которую нам позволили увидеть. По каким-то людям я грущу, потому что к ним привыкла. Они были прикольными, подбрасывали что-то талантливое в информационное пространство.

— Вы не планируете уехать за границу? Это не ваш путь?

— Мне бы хотелось иметь возможность на месяц-два уезжать зимой в теплую страну, но я не могу себе позволить такой перерыв. Жить там постоянно — тем более. Не хочу вклиниваться в чужую среду и кому-то что-то заново доказывать.

Единственное — я хотела бы избегать морозов, на которые у меня жуткая аллергия. Но зимовать в Таиланде, например, сейчас не могу — у меня есть группа, ребенок и его школа. Честно говоря, когда надолго выпадаешь из работы, сложно в нее опять врастать, вклиниваться, теряется ощущение сцены. Когда ты в обойме, у тебя все идет легче.

