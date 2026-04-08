Портрет Трампа, сын 250 кг, «тайная жена»: как живет Никас Сафронов

8 апреля 70-летний юбилей отмечает народный художник России Никас (Николай) Сафронов. Сегодня он является самым известным живописцем в Российской Федерации. Как Сафронов стал знаменитым, сколько стоят его картины и почему он не планирует больше жениться — в материале NEWS.ru.

Где Никас Сафронов учился рисовать

Никас Сафронов родился в Конно-Подгородной слободе, которая сейчас входит в состав города Ульяновска. Его отец происходил из потомственных православных священников, мать родом из Литвы. В семье было пятеро детей. Жили небогато, Никас рано начал работать, помогая семье.

В пять лет он, собирая макулатуру, нашел журнал с портретом Софи Лорен и вырезал ее фотографию — не хотел, чтобы такая красота пропадала. Спустя много лет, в 1989 году, звезда мирового кинематографа приехала к нему в гости в Москву.

Иконопись будущий живописец осваивал в Загорске (ныне — Сергиев Посад), учился в Ростовском художественном училище имени М. Б. Грекова, позже окончил Московский художественный институт имени В. И. Сурикова.

Некоторое время Сафронов жил и работал в Италии, выставлял свои работы в Европе. Также он изучал картины мастеров старой школы и копировал их. Своими любимыми художниками он называет Тернера, Брейгеля, Гварди.

Почему Сафронов не пишет портреты людей, сделавших пластику

Фреска с изображение Иосифа Бродского в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

У художника сформировалась собственная особая техника живописи Dream Vision (в переводе с английского — «видение мечты», «видение сна»). Суть ее заключается в том, что автор пишет «многослойную картину» — начинает с фона, затем добавляет детали и стирает их, добавляет снова и стирает: создается эффект рельефа и воздушной дымки.

Сафронов часто пишет портреты на заказ. По его словам, для этого тщательно изучает материал о человеке и создает образ, «отсекая все лишнее», как говорил Леонардо да Винчи. При этом у Никаса есть одно ограничение. «Я стараюсь не браться за портреты тех, кто себя переделал на операционном столе. Они же как клоны, пластика делает всех одинаковыми. Мама Сильвестра Сталлоне, скажем, так натянула кожу лица, что стала похожа на Майкла Джексона», — говорил NEWS.ru Сафронов.

Почему Никас Сафронов снова не женится

В молодости художник был дважды женат на иностранках. Вторая жена — ее звали Франческа — родила ему сына Стефано. У живописца есть еще четверо сыновей, рожденных вне брака от разных женщин. Самый известный из них — пианист Лука Сафронов-Затравкин. По словам Никаса, больше остальных детей он общается с Лукой, называет его своим единомышленником и другом — но любит одинаково всех сыновей. «Ну не знаю, кто самый любимый. Каждый палец, если его укусить, болит. Другое дело, что Лука ближе ко мне, потому что он мой помощник, занимается моими делами. Например, в прошлом году помог организовать очень крутую и современную выставку в Санкт-Петербурге. Он меня консультирует по многим вопросам», — рассказал NEWS.ru Сафронов.

Сейчас художник не женат, но дама сердца имеется. В официальном браке Никас, по его словам, не видит смысла. «Ну встречаешься и встречаешься. Жениться зачем? Чтобы делить квартиру? Мне кажется, что, если ты хочешь что-то дать человеку, ты и так дашь. Когда тебе говорят, что „ты обязан“, это унижает. Человек должен быть свободен», — выразил мнение в беседе с NEWS.ru художник.

Сын Никаса Сафронова Лука Затравкин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

С кем из мировых знаменитостей знаком Никас

Сафронов гордится своей многолетней дружбой с актрисой Софи Лорен. «Мы познакомились в Италии на презентации Vogue. Она бывала у меня в гостях, я — у нее, она познакомила меня с мужем Карло Понти. Мы дружим, она звонит, поздравляет с днем рождения. Жаль, давно не приезжала в Москву ко мне. Я отправил ей, наверное, 20 портретов, они ей нравятся. Она просит писать их на основе образов, когда она была молодая», — рассказал NEWS.ru живописец.

Он также дружит с итальянскими кинозвездами Орнеллой Мути и Моникой Беллуччи. Кроме того, Сафронов писал портрет французского актера, секс-символа 1970-х Алена Делона. Французский артист Сами Насери, звезда франшизы «Такси», был у Никаса в гостях в Москве и останавливался в его студии. Художник также запечатлел на холсте актера Шона Коннери, а звезда турецких сериалов Бурак Озчивит был на открытии его выставки в Санкт-Петербурге. В 2025 году Никас встретился с папой римским в Ватикане в его резиденции, презентовал ему свои картины и получил благословение на организацию выставок работ в странах Европы.

Сколько стоят картины Никаса Сафронова

Художник сообщил NEWS.ru, что многие его работы растут в цене. Картины покупают на аукционах частные лица и музеи. Культурные учреждения не могут предложить высокую цену, отметил живописец, однако покупка полотен крупным государственным музеем — всегда престиж и знак качества.

«В Гонконге мою картину продали за 985 тысяч долларов, я получил 25 тысяч по контракту. На „Сотбис“ (один из старейших аукционов. — NEWS.ru) в Лондоне картину продали за 7000 долларов. Картины покупали по 300–500 тысяч долларов шейхи, но я не считаю эту цену главной. За копию — авторский повтор — портрета Дональда Трампа мне предлагали 10 млн долларов. Но я не собираюсь его повторять», — отмечал художник.

Стрит-арт. Работа художника Никаса Сафронова на стене дома по адресу Брюсов переулок, 12, в Москве, 2021 год Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Он добавил: для него важно, что многие его картины находятся в музеях, в том числе в родном Ульяновске. Реальную ценность работ определяет только время, подчеркивает Сафронов.

«Пикассо написал свыше 250 тысяч картин. Если их все выбросить на рынок, то они будут стоить по доллару за штуку. Но этого не происходит, никто не выбрасывает на рынок Пикассо», — отметил живописец.

Чем сейчас занят Сафронов

В декабре прошлого года в Дели (Индия) прошла масштабная мультимедийная выставка Сафронова — Dream Vision. Было представлено 100 работ художника. Сейчас Никас готовится к выставке на ВДНХ.

По его словам, он так много работает, что спать удается всего по четыре часа в сутки. В качестве восстановления использует бассейн. «Мой папа прожил до 95 лет, до последнего бегал. Есть [хорошая] наследственность. Есть жизнь, ритм, я как волк, которого ноги кормят», — резюмировал юбиляр.

