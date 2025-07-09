Экс-солистка «Блестящих» стала помощницей депутата Госдумы

Бывшая солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова сообщила в своем Telegram-канале, что стала помощницей депутата Госдумы, первого зампредседателя комитета по экологии Владимира Бурматова. Она отметила, что знает парламентария много лет, и выразила надежду на то, что права бездомных и домашних животных будут соблюдаться.

Хотела поделиться с вами своей новостью: я стала помощником депутата Государственной думы Владимира Бурматова, — написала Орлова.

Ранее она выразила поддержку женщинам, родившим детей с помощью кесарева сечения. По ее словам, обесценивание таких родов является неправильной позицией, так как они не менее сложные, чем естественные.

Орлова напомнила, что оба ее ребенка были рождены именно хирургическим путем. Она добавила, что каждый раз она сталкивалась с негативной реакцией людей, которые обесценивали ее материнский опыт.

До этого певица призналась, что у нее была зависимость от капель для носа. Исполнительница рассказала, что во время беременности страдала гормональным ринитом. Орлова подчеркнула, что после родов три месяца не могла прекратить использовать капли, после чего решила «слезть с них».