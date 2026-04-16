16 апреля 2026 в 04:07

В Европе заволновались из-за предупреждения Медведева

Диесен призвал Европу обратить внимание на предупреждение Медведева

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Необходимо обратить внимание на слова зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о возможных ударах по местам производства БПЛА для Украины в Европе, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен. Он назвал это заявление предупреждением для европейских стран.

Дмитрий Медведев предостерегает европейцев от дальнейшей эскалации, — написал профессор в соцсетях.

Так Диесен отреагировал на слова Медведева о том, что опубликованный Минобороны РФ список мест производства дронов для Киева стоит воспринимать как реестр потенциальных законных целей ВС РФ. По его мнению, Запад усиленно пытается спровоцировать Россию применить ответные действия.

Ранее Медведев отреагировал на публикацию Минобороны со списком адресов европейских стран, где производятся беспилотники для Украины. Зампред пожелал спокойного сна европейским партнерам и заявил, что сообщение ведомства необходимо рассматривать максимально буквально.

Филиалы, согласно информации Минобороны РФ, расположены в восьми странах ЕС. В списке городов отмечены Лондон, Мюнхен, Прага и Рига.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

