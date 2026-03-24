Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 марта 2026 в 13:05

В российском регионе задержали устроивших диверсию мужчину и подростка

Полиция задержала мужчину и подростка за поджог объекта связи в Оренбурге

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Оренбургские правоохранители задержали двух местных жителей по подозрению в совершении диверсии на объекте связи, сообщает УМВД области в своем Telegram-канале. Злоумышленниками оказались 34-летний мужчина и 15-летний подросток.

По данным регионального УМВД, сотрудники которого действовали совместно с коллегами из МУ МВД России «Оренбургское» и регионального УФСБ, подозреваемые повредили оборудование сотовой вышки на улице Карагандинской. Произошло это в ночь на 21 марта. Согласно предварительной информации, после совершения поджога злоумышленники попытались скрыться, однако их личности были установлены.

В полиции выяснили, что действовали задержанные по указанию куратора, с которым общались через мессенджер. За совершение преступления они получили незначительное денежное вознаграждение.

Возбуждено уголовное дело по ст. 281 УК РФ «Диверсия». Наказание — лишение свободы на срок от 10 до 20 лет, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ пресекли в Москве и области серию терактов по заданию украинских спецслужб. Там уточнили, что злоумышленники планировали диверсии в отношении критически важных объектов.

Россия
Оренбург
диверсии
полиция
подростки
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.