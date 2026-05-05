Девочка провела взаперти семь лет и почти разучилась ходить из-за матери

Суд в Германии вынес приговор женщине, которая на протяжении семи лет удерживала дочь дома, не позволяя ей показываться на улице, девочка почти разучилась ходить, сообщает Punch. К ответственности также привлечены родственники, причастные к сокрытию ребенка.

Ребенок был обнаружен в жилом помещении в сентябре 2022 года. Установлено, что значительную часть жизни девочка находилась в изоляции в доме, где проживали ее мать, бабушка и дедушка. Женщина прекратила контакты с отцом ребенка и соврала ему о переезде в Италию.

Предположительно, бабушка и дедушка помогали ей, выполняя поручения и распространяя ложные сведения о том, что ребенок находится в Италии, — сообщается в публикации.

Несмотря на то что семья была известна в городе, факт изоляции ребенка длительное время оставался незамеченным. Девочка не посещала образовательные и медицинские учреждения, что привело к серьезным нарушениям развития, включая физические.

Судебный процесс неоднократно откладывался, однако в итоге был завершен вынесением приговора. Основная обвиняемая приговорена к пяти годам лишения свободы, бабушка получила два года заключения, дедушке назначено условное наказание как соучастнику.

