День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 мая 2026 в 11:17

Мечты Германии о передаче американских Tomahawk оказались «мертвым планом»

Politico: США не станут передавать Tomahawk Германии

Ракета Tomahawk Ракета Tomahawk Фото: US Navy/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Соединенные Штаты откажутся от плана передать властям Германии ракеты Tomahawk, сообщило издание Politico. По информации журналистов, Вашингтон также сократит число своих военных в ФРГ.

Отмечается, что Tomahawk в 2024 году Берлину обещал экс-президент США Джо Байден. Теперь Германию покинет специальное американское подразделение, которое отвечало за доставку крылатых ракет в Европу.

Аналитики заявили, что «этот план теперь фактически мертв», а союзник США в лице Германии остается с брешью в обороне. По их мнению, у ФРГ нет возможностей быстро ее закрыть.

Ранее сообщалось, что США рискуют столкнуться с дефицитом высокоточных ракет на фоне значительного расхода арсеналов в ходе конфликта с Ираном. Восстановление запасов может занять несколько лет в зависимости от типа вооружений. За четыре недели конфликта с Ираном американские военные выпустили более 850 высокоточных боеприпасов, что вызвало беспокойство среди чиновников Пентагона.

Также в Пентагоне заявили, что США в три раза увеличат производство головок самонаведения для ракет PAC-3 MSE к ЗРК Patriot. Военное ведомство заключило договор на семь лет о выпуске этих компонентов.

Мир
США
Германия
Tomahawk
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полковник ВСУ сбежал с украденными деньгами после провала под Харьковом
«Атаки не прекращаются»: ВСУ ранили двух человек в Курской области
«Осторожно, Москва»: Navai попал в ДТП на своем Ferrari
Гипертоникам перечислили опасные для них продукты
Кардиолог объяснил, когда тонометр может давать неверный результат
Жительница столицы пробралась в чужое жилье ради сна после шашлыков
Депутаты выступили с предложением по штрафам за овербукинг
Россиянам рассказали, как успокоить домашних любимцев при грозе
«Все 33 удовольствия»: Королева показала, как Тарзан целует ей ноги
Одна из стран Евросоюза впервые создаст службу внешней разведки
Врач ответила, из какого продукта лучше получать белок
В России хотят ограничить цены на яйца сверху и снизу: что это значит
Кардиолог предупредил о неожиданной опасности белок
«Пафосные лозунги»: в посольстве РФ высмеяли «свежие» санкции Лондона
Стало известно, когда в Москве появятся комары
ИМО ООН раскритиковала планы сопровождения судов через Ормузский пролив
Купить залоговое имущество: это выгодно? Все плюсы и подводные камни
Врач назвала главную ошибку современных пациентов
В Латвии завели дело на депутата из-за русского языка
«Киев в пепелище»: Украину предостерегли от нарушения перемирия
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.