Мечты Германии о передаче американских Tomahawk оказались «мертвым планом»

Соединенные Штаты откажутся от плана передать властям Германии ракеты Tomahawk, сообщило издание Politico. По информации журналистов, Вашингтон также сократит число своих военных в ФРГ.

Отмечается, что Tomahawk в 2024 году Берлину обещал экс-президент США Джо Байден. Теперь Германию покинет специальное американское подразделение, которое отвечало за доставку крылатых ракет в Европу.

Аналитики заявили, что «этот план теперь фактически мертв», а союзник США в лице Германии остается с брешью в обороне. По их мнению, у ФРГ нет возможностей быстро ее закрыть.

Ранее сообщалось, что США рискуют столкнуться с дефицитом высокоточных ракет на фоне значительного расхода арсеналов в ходе конфликта с Ираном. Восстановление запасов может занять несколько лет в зависимости от типа вооружений. За четыре недели конфликта с Ираном американские военные выпустили более 850 высокоточных боеприпасов, что вызвало беспокойство среди чиновников Пентагона.

Также в Пентагоне заявили, что США в три раза увеличат производство головок самонаведения для ракет PAC-3 MSE к ЗРК Patriot. Военное ведомство заключило договор на семь лет о выпуске этих компонентов.